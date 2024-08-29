IDC: світовий ринок смартфонів зросте майже на 6% у 2024 році

29 августа 2024 г., 9:35

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За прогнозами IDC, у 2024 році світові поставки смартфонів зростуть на 5,8% у річному обчисленні до 1,23 мільярда одиниць.

Зростання на 12% у І кв., за яким сталося зростання на 9% у минулому кварталі, принесло покращений оптимізм щодо того, як 2024 рік буде розвиватися у другій половині року. Доступні смартфони на базі Android продовжують стрімко зростати на ринках, що розвиваються, після складних двох років, в той час, як преміум-ринки починають охоплювати смартфони GenAI, викликаючи ажіотаж і відновлюючи інтерес до індустрії.

«Покращений прогноз на 2024 рік цементує шлях до відновлення ринку смартфонів завдяки більш високим темпам зростання пристроїв на базі Android у Китаї та на ринках, що розвиваються, - зазначила Набіла Попал (Nabila Popal), старший директор з досліджень щоквартального всесвітнього дослідження мобільних телефонів компанії IDC. - В результаті зростання Android цього року буде в дев'ять разів швидшим - 7,1%, ніж iOS - 0,8%. Більш м'яке зростання Apple є результатом посилення конкуренції в Китаї, а також більш високого базового року порівняння. Однак прогноз щодо iOS має потенціал для зростання, оскільки багато в чому залежить від того, наскільки добре продемонстровані кейси використання GenAI під час майбутнього запуску iPhone 16 і як швидко Apple зможе налагодити місцеві партнерські відносини в галузі ШІ в Китаї. IDC очікує, що у 2025 році траєкторія розвитку iOS покращиться і складе 4% зростання в річному обчисленні завдяки Apple Intelligence, яка вже викликає великий ажіотаж і, як очікується, набере обертів в наступному році і буде сприяти більш швидкому оновленню».

«Хоча смартфони GenAI відносно недавно з'явилися на ринку, флагмани преміум-класу продовжуватимуть впроваджувати функції GenAI, щоб виділитися з-поміж інших, - сказав Ентоні Скарселла (Anthony Scarsella), директор з досліджень IDC. - Ми очікуємо, що до кінця 2024 року смартфони з підтримкою GenAI зростуть на 344% і займуть 18% загального ринку, оскільки більшість флагманів отримають деякі вбудовані функції генеративного АІ. Однак пристрої з підтримкою GenAI спочатку будуть недешевими, оскільки середня ціна продажу цих смартфонів з підтримкою GenAI буде більш ніж удвічі вищою за вартість пристроїв без підтримки генеративного штучного інтелекту, що ще більше посилить тенденцію до преміалізації».

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