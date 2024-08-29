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Держспецзв'язку співпрацюватиме у сфері кібербезпеки з Міноборони Латвії

29 августа 2024 г., 8:25

Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України повідомляє, що у рамках візиту до України делегації Міністерства оборони Латвійської Республіки підписано Меморандум про взаєморозуміння між Міноборони Латвії та Адміністрацією Держспецзв’язку у сфері кібербезпеки та кіберзахисту.

Основні напрями співпраці, передбачені меморандумом: обмін інформацією про кіберінциденти та кібератаки; проведення спільних навчань та тренінгів; реалізація спільних проєктів із досліджень у сфері кібербезпеки та кіберзахисту; обмін досвідом та кращими практиками з питань протидії кіберзагрозам.

Кібербезпека є одним із пріоритетних напрямків стратегічного партнерства між Україною та Латвією. Підписання меморандуму надасть можливість створити більш ефективну систему кіберзахисту, яка зміцнить безпеку обох країн.

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