IDC: світовий ринок Ethernet-комутаторів зріс на 32,3% у І кв.

24 июня 2025 г., 17:35

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Згідно з даними IDC, глобальний ринок Ethernet-комутаторів досяг 11,7 млрд дол. доходу у І кв. 2025 року, продемонструвавши зростання на 32,3% у річному обчисленні.

Таке значне зростання зумовлене високою динамікою у сегменті центрів обробки даних (ЦОД), оскільки гіперскейлери та провайдери хмарних послуг активно нарощують інфраструктурні потужності для ери АІ. Водночас, загальний світовий ринок маршрутизаторів для підприємств та постачальників послуг (SP) збільшився на 5,9% YoY, досягнувши 3,4 млрд дол. у І кв.

Сегмент ЦОД ринку Ethernet-комутаторів переживає бум, оскільки прискорюється впровадження високопродуктивної мережевої інфраструктури з низькою затримкою для підтримки робочих навантажень АІ. Доходи цього сегменту зросли на 54,7% YoY у І кв., продовжуючи тренд зростання - на 32,1% YoY у четвертому кварталі 2024 року.

Доходи у сегменті ЦОД для комутаторів 200/400 GbE зросли на 189,7% у першому кварталі.

IDC почала відстежувати сегмент 800 GbE у І кв. 2025 року, який показав доходи у 350,8 млн дол., складаючи 5,1% від загальних ринкових доходів. Прямі продажі від виробників оригінального обладнання (ODM Direct) продовжують зростати як частина сегменту ЦОД, збільшившись на 67,5% та склавши 20,6% доходів сегменту у кварталі.

Не-ЦОД сегмент, який включає Ethernet-комутатори, що використовуються переважно в корпоративних кампусних та філіальних мережах, зріс на 9,6% у І кв. 2025 року. Динаміка попиту та пропозиції на ринку не-ЦОД Ethernet-комутаторів продовжує стабілізуватися після двох років волатильності темпів зростання, спричиненої кризою глобальних ланцюгів поставок епохи COVID-19. Дохід від комутаторів 1GbE, що становить більше половини доходів цього сегменту, зріс на 7,2% у І кв. 2025 року.

З географічної точки зору, загальний ринок Ethernet-комутаторів в Америці зріс на 43,7%, що було зумовлено зростанням сегменту ЦОД на 66,0% у Сполучених Штатах та зростанням не-ЦОД сегменту на 17,4% у США. У регіоні Європа, Близький Схід та Африка (EMEA) загальний ринок Ethernet-комутаторів зріс на 19,5%, тоді як в Азіатсько-Тихоокеанському регіоні ринок збільшився на 22,7%.

«Здавалося б, ненаситний попит на інфраструктуру для підтримки робочих навантажень АІ, включаючи високошвидкісні Ethernet-комутатори, спричинив ренесанс на ринку Ethernet-комутаторів для ЦОД та призвів до надійних темпів зростання, – зазначає Брендон Батлер (Brandon Butler), старший менеджер з досліджень, Enterprise Networks, IDC. - Тим часом, повернення ринку не-ЦОД Ethernet-комутаторів до зростання зумовлене збільшенням інвестицій у потужності кампусних та філіальних мереж, а також прагненням підприємств використовувати передові можливості управління на основі АІ».

Сегмент постачальників послуг на ринку маршрутизаторів, що включає як телеком, так і хмарних провайдерів, становив 75,7% від загального ринку маршрутизаторів у І кв. 2025 року та зріс на 5,8% у І кв. 2025 року. Корпоративний сегмент склав решту ринку та зріс на 6,0%.

Доходи Cisco від Ethernet-комутаторів зросли на 4,7% у І кв., досягнувши 3,6 млрд дол., що забезпечило компанії частку 30,9% ринку. Доходи у не-ЦОД сегменті – що становить 65,7% від загального доходу Cisco від Ethernet-комутаторів – збільшилися на 9,3%. У сегменті ЦОД доходи знизилися на 3,2%. Сукупний дохід Cisco від маршрутизаторів знизився на 2,5% у І кв., надавши компанії ринкову частку 31,9%.

Продажі Arista Networks від Ethernet-комутаторів, 90,9% яких припадає на сегмент ЦОД, зросли на 27,1% до 1,6 млрд дол., що забезпечило компанії 13,9% ринкової частки на загальному ринку Ethernet-комутаторів та 21,5% частки глобального ринку.

Доходи NVIDIA від Ethernet-комутаторів, які на 100% припадають на сегмент ЦОД, зросли на вражаючі 760,3% YoY, досягнувши 1,46 млрд дол.; дохід компанії від Ethernet-комутаторів для ЦОД збільшився на 183,7% за квартал, що було зумовлено її платформою Ethernet-комутації Spectrum X. NVIDIA займає 12,4% частки на загальному ринку Ethernet-комутаторів та 21,2% частки у сегменті ЦОД.

Загальний дохід Huawei від Ethernet-комутаторів зріс на 15,4% YoY у І кв., досягнувши 704 млн дол., що дало компанії ринкову частку 6,0%. Дохід Huawei від маршрутизаторів зріс на 12,0%, забезпечивши компанії 28,4% ринкової частки.

Загальний дохід HPE Aruba Networking від Ethernet-комутаторів, 84,5% якого припадає на не-ЦОД сегмент, знизився на 0,5%, забезпечивши компанії 5,0% ринкової частки у І кв.

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