IDC прогнозує, що витрати на рішення GenAI досягнуть 143 млрд дол. у 2027 році

19 октября 2023 г., 12:25

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Згідно з новим прогнозом IDC, у 2023 році підприємства інвестують майже 16 мільярдів доларів у рішення GenAI у всьому світі.



Очікується, що означені витрати, які включають програмне забезпечення GenAI, а також пов’язане з ним інфраструктурне обладнання та ІТ/бізнес-послуги, досягнуть 143 мільярдів доларів у 2027 році зі середньорічним темпом зростання (CAGR) 73,3% протягом прогнозованого періоду 2023-2027 років. Це більш ніж удвічі перевищує темпи зростання загальних витрат на АІ і майже в 13 разів перевищує середньорічні темпи зростання світових витрат на ІТ за той самий період.



«Генеративний ШІ - це більше, ніж швидкоплинний тренд або просто хайп. Це трансформаційна технологія з далекосяжними наслідками та впливом на бізнес, - говорить Ріту Джьоті (Ritu Jyoti), віце-президент групи IDC з досліджень світового ринку штучного інтелекту та автоматизації та консалтингових послуг. - Завдяки етичному та відповідальному впровадженню, GenAI готовий переформатувати галузі, змінюючи те, як ми працюємо, граємо та взаємодіємо зі світом».



IDC очікує, що інвестиції в GenAI будуть природним чином зростати протягом наступних кількох років, коли організації перейдуть від ранніх експериментів до агресивної розбудови з цільовими сценаріями використання до широкого впровадження в усіх сферах діяльності з розширенням використання GenAI до периферії.



«Рівень витрат на GenAI буде дещо обмежений до 2025 року через турбулентність у зміні робочого навантаження та розподілі ресурсів, причому не лише кремнію, а й мереж, обладнання, довіри до моделей та навичок АІ, - зазначив Рік Вілларс (Rick Villars), віце-президент групи Worldwide Research в IDC. - Інші фактори, які можуть обмежити очікуваний рівень інвестицій, включають ціноутворення, занепокоєння щодо конфіденційності та безпеки, а також можливість екзистенціальної кризи, яка спричинить значну антипатію споживачів або державне втручання».



До кінця періоду прогнозу витрати на GenAI становитимуть 28,1% від загальних витрат на АІ, що значно більше, ніж 9% у 2023 році. Витрати на GenAI залишатимуться високими і після завершення етапу розгортання, оскільки ці рішення стануть основним елементом цифрових платформ управління бізнесом підприємств.



Інфраструктура GenAI, включаючи апаратне забезпечення, інфраструктуру як послугу (IaaS) та програмне забезпечення системної інфраструктури (SIS), буде найбільшою сферою інвестицій на етапі розгортання. Але послуги GenAI поступово обженуть інфраструктуру до кінця прогнозу з п’ятирічним середньорічним темпом зростання 76,8%. Сегменти програмного забезпечення GenAI продемонструють найшвидше зростання протягом періоду 2023-2027 років: платформи/моделі GenAI матимуть середньорічний темп приросту 96,4%, а розробка та розгортання додатків GenAI (AD&D) та прикладне програмне забезпечення - 82,7%.

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