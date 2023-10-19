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Запуск платіжної системи Etsy Payments в Україні спрощує підприємцям доступ до 90 млн покупців по всьому світу

19 октября 2023 г., 13:35

Компанія Etsy запустила свою платіжну систему Etsy Payments в Україні. Тепер українські підприємці зможуть відкривати нові магазини на цьому глобальному маркетплейсі handmade-товарів.

Продавці, які зареєстровані в Etsy Payments, матимуть доступ до системи захисту Etsy Purchase Protection та зможуть отримувати спеціальну цілодобову підтримку й легко керувати всією фінансовою інформацією свого магазину Etsy.

«Etsy – одна з найкращих світових платформ для онлайн-бізнесу. Тепер усі її можливості доступні для українців. Наші підприємці зможуть пропонувати та продавати товари понад 90 мільйонам покупців з усього світу. Для малого й мікробізнесу це дуже потужна підтримка та можливості для масштабування», – зазначив Михайло Федоров, міністр цифрової трансформації.

«Запуск Etsy Payments є частиною довготривалої підтримки Etsy української творчої спільноти – це дасть підприємцям доступ до безлічі економічних можливостей і фінансової безпеки. Український бізнес має потенціал вплинути на всю екосистему Etsy», – зазначила Raina Moskowitz, COO Etsy.

Запуск платіжної системи Etsy Payments в Україні спрощує підприємцям доступ до 90 млн покупців

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