IBM закриває підрозділ R&D у Китаї та звільняє 1000 співробітників

26 августа 2024 г., 12:32

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За повідомленням китайського Jiemian News, понад 1000 співробітників у Пекіні, Шанхаї, Даляні та інших містах нещодавно були позбавлені доступу до дослідницьких і тестових систем IBM.

Jiemian News посилаючись на свої джерела пиши, що співробітники були видалені з чатів продуктових груп компанії і не можуть отримати доступ до внутрішньої мережі через VPN, хоча вони все ще мають доступ до електронної пошти.

Мова йде про фахівців, які в основному працюють в IBMV, яка входить до складу IBM China Development Center та IBM China Systems Center, що займаються дослідженнями та тестуванням.

Зазначається, що останні два роки IBM пережила кілька раундів звільнень по всьому світу. У січні 2023 року компанія оголосила про скорочення 3900 робочих місць, а пізніше того ж року призупинила набір персоналу, плануючи замінити майже 8000 посад штучним інтелектом. У березневих звітах зазначалося, що деякі відділи зіткнулися зі скороченнями до 80%.

На додаток до змін в IBM China, Central News Agency повідомило, що економіка Китаю наразі перебуває в стані спаду. Раніше в Інтернеті ходили чутки, що Microsoft закриє всі свої фізичні магазини в Китаї з 1 липня, залишивши лише офіційний інтернет-магазин та присутність у JD.com.

Згідно з останнім повідомленням китайського видання Yicai, IBM підтвердила, що повністю закриває свій науково-дослідний підрозділ у Китаї. Хоча основними клієнтами IBM в регіоні історично були великі державні підприємства в таких важливих секторах, як фінанси та енергетика, тепер компанія планує переорієнтуватися на обслуговування приватних підприємств у Китаї та окремих транснаціональних компаній, що працюють там.

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