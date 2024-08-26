Поставки пристроїв доповненої реальності досягнуть 25,5 млн одиниць до 2030 року

26 августа 2024 г., 11:45

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TrendForce повідомляє, що до 2030 року світові поставки пристроїв доповненої реальності досягнуть 25,5 мільйонів одиниць - із середньорічним темпом зростання 67% у період - завдяки плануванню продуктів AR-брендами та розвитку технологій штучного інтелекту і екосистем додатків. Очікується, що проникнення технології LEDoS значно зросте, досягнувши 44% до 2030 року, що зробить її основною технологією на ринку.

TrendForce відзначає, що популярність AR-пристроїв неухильно зростає. Окрім таких брендів, як Apple та Meta, які працюють над AR-проектами, китайські виробники також інвестують у LEDoS. Пристрої доповненої реальності мають суворі вимоги до розміру оптичних модулів, ефективності проникнення світла з високим рівнем освітленості та яскравості системи відображення.

Архітектура дисплея цих пристроїв включає дві основні системи: оптичний движок, який визначає частоту оновлення, колір і межі яскравості, та оптичну систему, яка керує зображенням. Разом ці системи впливають на ключові показники продуктивності, такі як PPD, FOV та оптична ефективність.

LEDoS розглядається як важливий технологічний резерв, враховуючи її здатність відповідати певним вимогам до пристроїв доповненої реальності, таким як низьке енергоспоживання, малий розмір і висока яскравість. У короткостроковій перспективі ця технологія отримує підтримку від брендових виробників завдяки своїм перевагам у дисплеях доповненої реальності - про що свідчить співпраця між Porotech та Foxconn, спрямована на розширення сфери застосування технології.

Однак наразі LEDoS стикається з такими проблемами, як підвищення світловіддачі мікросвітлодіодів і створення повнокольорових дисплеїв у дуже маленькому просторі. Тим не менш, з розвитком технологій вертикального укладання чіпів та перетворення кольорів у найближчі роки рівень проникнення технології продовжуватиме зростати. За оцінками TrendForce, у 2024 році частка LEDoS на ринку пристроїв доповненої реальності становитиме 18%, а до 2030 року зросте до 44%.

TrendForce також зазначає, що, виходячи з поточної структури витрат, ринкових умов і технологічної зрілості, OLEDoS наразі є єдиною технологією, яка може використовуватися як у VR/MR, так і в AR-пристроях. OLEDoS у поєднанні з пташиною оптикою наразі є найбільш економічно ефективним та ефективним рішенням для дисплеїв. Хоча роздільна здатність OLEDoS швидко покращується, вона все ще має проблеми з балансуванням яскравості та кольорів у додатках доповненої реальності. Очікується, що зростання LEDoS вплине на частку OLEDoS в пристроях доповненої реальності, тому прогнозується, що вона знизиться з 54% у 2024 році до 25% до 2030 року.

Порівняно з LEDoS або OLEDoS, LCoS може похвалитися високою роздільною здатністю та яскравістю, а також перевагами у виробництві та собівартості. Однак конструкція поляризаційної призми для розщеплення променя в LCoS обмежує подальшу мініатюризацію оптичних модулів, створюючи довгострокову загрозу витіснення на ринку високого класу технологією LEDoS, що вже дозріває. Проте, незважаючи на цю проблему, завдяки постійним інвестиціям у технологічний розвиток з боку таких брендів, як Meta, очікується, що LCoS збереже певну частку ринку пристроїв доповненої реальності. За прогнозами TrendForce, у 2024 році LCoS займатиме 12% ринку, а до 2030 року зросте приблизно до 18%.

TrendForce також зазначає, що технологія LBS, яка використовує лазерні джерела світла з швидким часом відгуку, обмежена частотою оновлення та роздільною здатністю через використання швидкого растрового сканування для безперервного відображення зображень. Очікується, що частка пристроїв з цією технологією залишиться стабільною на рівні від 10% до 12% в період з 2024 по 2030 рік. Тим часом DLP стикається зі значними проблемами у виконанні вимог AR щодо високої роздільної здатності і не має достатньої підтримки з боку виробників брендів, а його частка на ринку AR-пристроїв, за прогнозами, скоротиться до 1% до 2030 року.

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