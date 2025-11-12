HPE з партнерами створили альянс для розробки практичного квантового суперкомп'ютера

12 ноября 2025 г., 11:45

Компанія HPE та консорціум із семи провідних технологічних організацій оголосили про створення Quantum Scaling Alliance. Ця глобальна ініціатива націлена на те, щоб зробити квантові обчислення масштабованими, практично корисними та трансформаційними для різних галузей промисловості.



Альянс був сформований з метою розробки та створення економічно ефективного квантового суперкомп'ютера, використовуючи досвід сучасної екосистеми суперкомп'ютерів та напівпровідників. Ініціативу очолює доктор Масуд Мохсені (Dr. Masoud Mohseni) з HPE Labs, який виступає архітектором квантових систем, а також Джон Мартініс (John Martinis), лауреат Нобелівської премії 2025 року, співзасновник та технічний директор Qolab.



Зазначається, що Quantum Scaling Alliance об'єднує глибоку експертизу у сфері квантових обчислень із лідерством у суперкомп'ютерах та дизайні напівпровідників. Доктор Масуд Мохсені пояснив, що для успіху квантової парадигми необхідно, щоб вона масштабувалася шляхом інтеграції з класичними суперкомп'ютерними системами. «Quantum Scaling Alliance пропонує повноцінне рішення - велике партнерство з горизонтальною інтеграцією, яке розкриває обчислювальний потенціал, недосяжний при вертикальному підході», підкреслив він.



Джон Мартініс додав, що квантові комп'ютери «містять ключ до трансформації галузей завдяки своїй унікальній здатності вирішувати властиво квантові проблеми». За його словами, використання квантових систем дозволить досягти проривів у таких сферах, як виробництво напівпровідників та стійке виробництво добрив.



Quantum Scaling Alliance об'єднує вісім ключових організацій. Компанія HPE зосереджена на повноцінній інтеграції квантових систем з високопродуктивними обчисленнями (HPC) та розробці програмного забезпечення. Qolab буде працювати над дизайном кубітів та квантових схем. Applied Materials надасть експертизу в матеріалознавстві та виготовленні напівпровідників. Quantum Machines відповідає за гібридне квантово-класичне керування. Riverlane спеціалізується на квантовому виправленні помилок, а 1QBit - на відмовостійкому дизайні та моделюванні. Synopsys надає технології симуляції та інструменти EDA, тоді як University of Wisconsin фокусується на алгоритмах та бенчмарках.



Співпраця HPE з Альянсом спрямована на створення масштабованих гібридних рішень, що відкриють нові горизонти у сфері відкриття ліків, дослідженні матеріалів, оптимізації та безпечної обробки даних, а також підготують організації до викликів постквантової безпеки.

