Rumble купує німецьку АІ-компанію Northern Data за 767 млн дол.

12 ноября 2025 г., 12:35

0

Tweet

Як повідомляє Reuters, відеоплатформа Rumble, відома тим, що розміщує соціальну мережу Truth Social Дональда Трампа, оголосила про придбання німецької хмарної компанії, що спеціалізується на АІ, Northern Data. Угода, вартість якої оцінюється приблизно в 767 млн дол., відбудеться шляхом обміну акцій. Акції Rumble зросли більш ніж на 25% на попередніх торгах після оголошення.



Акціонери Northern Data отримають 2,0281 щойно випущеної акції класу A Rumble за кожну свою акцію. Угода оцінює Northern Data з дисконтом у 12,99% до ціни її закриття у п'ятницю.



Rumble завдяки придбанню, яка, як очікується, завершиться у II кв. 2026 року, має на меті значно розширити хмарний бізнес. В результаті поглинання компанія отримає у свій портфель одну з найбільших «флотилій» GPU в Європі: компанія придбає 22 400 графічних процесорів Nvidia, включно з 20 400 чипами H100 та 2 000 чипами H200, а також глобально розподілену мережу дата-центрів Northern Data, включаючи її бізнеси Taiga Cloud та Ardent Data Centers.



Генеральний директор Rumble Кріс Павловські (Chris Pavlovski) заявив, що ця транзакція є трансформаційним кроком у баченні Rumble щодо побудови "Freedom-First" технологічної платформи. Акціонери Northern Data володітимуть 30,4% об'єднаної Rumble після завершення угоди.



Криптовалютна група Tether, яка володіє 48% Rumble і раніше інвестувала у відеоплатформу 775 млн дол., відіграє ключову роль у новій угоді. Вона не лише погодилася стати якорним клієнтом об'єднаної групи, але й уклала угоду про лізинг GPU на суму 150 млн дол., а також додаткову рекламну угоду на 100 млн дол. (по 50 млн дол. на рік протягом 2026 та 2027 років). Угода також передбачає підтримку Rumble податкових зобов'язань Northern Data на суму 200 млн дол.



Northern Data, яка у жовтні відкликала свій річний прогноз через оцінку стратегічних транзакцій, після завершення угоди проведе делістинг своїх акцій. Крім того, компанія повідомила, що виплатить своїм акціонерам 200 млн дол. готівкою, якщо їй вдасться продати свій дата-центр у Корпус-Крісті до закриття угоди.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI