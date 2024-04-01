Huawei продовжує відновлення з найсильнішим зростанням прибутку за останні чотири роки

1 апреля 2024 г., 11:45

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Як повідомляє Reuters, у 2023 році китайська компанія Huawei Technologies продемонструвала найшвидше зростання з 2019 р. Все це завдяки відновленню споживчого сегменту та доходам від нових бізнесів, таких як виробництво компонентів для розумних автом, що прискорило відновлення компанії після санкцій США.



Виторг зріс на 9,63% порівняно з попереднім роком до 704,2 млрд юанів (97,48 млрд дол.), причому найбільший внесок у цю цифру зробив споживчий бізнес, який зріс на 17,3% до 251,49 млрд юанів.



Хоча Huawei не розбила показник споживчого бізнесу, цей сегмент охоплює бізнес телефонів, який пережив ренесанс минулого року, коли компанія повернулася на основний ринок 5G-смартфонів з Mate 60, подолавши американські обмеження.



З 2019 року США обмежили доступ Huawei до американських технологій, звинувативши компанію в тому, що вона становить загрозу безпеці, що китайська компанія заперечує.



Минулий рік став для компанії третім роком зростання поспіль після того, як доходи впали майже на третину у 2021 році, коли компанія почала вичерпувати запаси чіпів, хоча доходи залишаються нижчими за піковий показник 2020 року - 891,3 мільярда юанів.



Reuters зазначає, що Huawei відносно стримано повідомила про своє досягнення, відмовившись від пресконференції та презентації, які вона проводила щороку, принаймні відтоді, як почалися американські обмеження.



У прес-релізі змінний голова компанії Кен Ху (Ken Hu) заявив, що результати відповідають прогнозам. «За останні кілька років ми пройшли через багато чого. Але, долаючи один виклик за іншим, нам вдалося зростати», зазначив він.



На презентаційному заході минулого року Мен Ваньчжоу (Meng Wangzhou), фінансовий директор Huawei та дочка засновника компанії, оголосила, що компанія більше не перебуває в кризовому режимі.



Чистий прибуток у 2023 році зріс на 144,5% до 87 мільярдів юанів, а рентабельність чистого прибутку більш ніж подвоїлася порівняно з попереднім роком - до 12,35%.



За словами представника компанії, частина цього прибутку була отримана внаслідок поточних платежів від продажу смартфонів бренду Honor, який Huawei відокремила в листопаді 2020 року.



У той час як основний бізнес компанії в галузі ІКТ-інфраструктури залишався стабільним, її хмарний бізнес виріс більш ніж на п’яту частину, принісши дохід у розмірі 55,3 мільярда юанів.



Чотирирічний бізнес Huawei з виробництва програмного забезпечення та компонентів для смарт-автомобілів також продемонстрував значне зростання, хоча і з нижчої бази порівняння - на 128,1% у річному обчисленні до 4,7 млрд юанів.



Минулого року Huawei оголосила, що виділить підрозділ «розумних» автомобілів в нову компанію.



Раніше цього місяця Річард Ю (Richard Yu), керуючий директор і голова підрозділу «розумних» автомобілів Huawei, заявив, що підрозділ, ймовірно, вийде на прибуток з квітня після збитків у мільярди юанів за минулий рік, повідомляють місцеві ЗМІ.

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