Microsoft вкладе 100 млрд дол. у суперкомп’ютерну систему Stargate для OpenAI

1 апреля 2024 г., 10:25

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Як повідомляє The Information, корпорація Microsoft планує побудувати суперкомп’ютер з мільйонами процесорів для підтримки досліджень OpenAI.



Зазначається, що система, яку у Microsoft назвали Stargate, буде орієнтована на запуск робочих навантажень штучного інтелекту. Цей суперкомп’ютер є частиною більш широкої ініціативи, в рамках якої компанія також планує побудувати кілька інших кластерів штучного інтелекту. Очікується, що проєкт коштуватиме до 100 мільярдів доларів.



OpenAI вже використовує інфраструктуру Microsoft для навчання своїх AI-моделей. У 2020 році гігант побудував суперкомп’ютер на базі Azure з 10 тис відеокарт для підтримки роботи OpenAI. За даними компаній, на момент запуску система входила до п’ятірки найшвидших суперкомп’ютерів у світі. Ця система була модернізована до використання чипів A100.



За даними джерел The Information, компанія Microsoft планує побудувати кілька додаткових об’єктів інфраструктури AI до 2030 року. Як повідомляється, план розділений на п’ять етапів, зараз розробники знаходяться в середині третього.



Очікується, що четверта фаза буде пов’язана з будівництвом нового суперкомп’ютера, який буде запущений «приблизно» у 2026 році. П’ята фаза, своєю чергою, буде зосереджена на системі Stargate, яка за планами буде введена в експлуатацію вже у 2028 році.



Станом на березень минулого року Microsoft в основному використовувала відеокарти Nvidia у суперкомп'ютерній інфраструктурі, яка надається OpenAI. У майбутньому це може змінитися - у листопаді компанія детально описала розроблений власними силами AI-чип Azure Maia, який має 105 мільярдів транзисторів.



Експерти вважають, що, скоріше всього, OpenAI не буде єдиним користувачем Stargate.

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