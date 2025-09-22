Хакерські групи рф Gamaredon та Turla спільно атакують українські установи

22 сентября 2025 г., 12:35

Компанія Eset повідомляє про виявлення атак на організації в Україні, які здійснили дві групи кіберзлочинців Gamaredon та Turla, пов'язані з російською фсб. Зокрема на інфікованих машинах група Gamaredon розгорнула широкий спектр інструментів, а на одній з них Turla змогла запускати команди через інструменти Gamaredon.

«Цього року Eset виявила активність групи Turla на семи машинах в Україні. Тоді як Gamaredon компрометує сотні, якщо не тисячі машин, група Turla зацікавлена лише в певних машинах, ймовірно, тих, що містять конфіденційні військові дані», – коментують дослідники Eset.

У лютому спеціалісти Eset виявили виконання бекдора Kazuar від Turla за допомогою PteroGraphin та PteroOdd від Gamaredon на машині в Україні. PteroGraphin використовувався для перезапуску бекдора Kazuar v3, можливо, після його збою або відсутності автоматичного запуску.

Таким чином, PteroGraphin, ймовірно, використовувався групою Turla як метод відновлення. Це перший випадок, у якому вдалося пов'язати ці дві групи разом за допомогою технічних індикаторів. У квітні та червні дослідники Eset виявили, що Kazuar v2 був розгорнутий за допомогою інструментів Gamaredon PteroOdd та PteroPaste.

Kazuar v3 є вдосконаленим шпигунським інструментом на C#, який використовується виключно групою Turla. Вперше його було виявлено у 2016 році. Іншими шкідливими програмами, розгорнутими Gamaredon, були PteroLNK, PteroStew та PteroEffigy.

Групи Gamaredon та Turla є частиною російської фсб. За даними Служби безпеки України, групою Gamaredon керують офіцери Центру 18 фсб у Криму, який є частиною контррозвідувальної служби фсб. Тоді як, за даними Національного центру кібербезпеки Великої Британії, групу Turla відносять до Центру 16 фсб, який є головним агентством радіоелектронної розвідки росії.

Варто зазначити, що дві організації, які зазвичай пов'язують з групами Turla та Gamaredon, мають давню історію взаємодії, яку можна простежити ще з часів Холодної війни. Після російського вторгнення в Україну у 2022 році, ймовірно, їх взаємодія розширилася. За даними Eset, протягом останніх місяців діяльність кіберзлочинців Turla та Gamaredon була зосереджена на українському оборонному секторі.

Група Gamaredon активна щонайменше з 2013 року та відповідальна за багато атак, здебільшого на українські урядові установи. Turla, також відома як Snake, є кібершпигунською групою, яка діє щонайменше з 2004 року, можливо, з кінця 1990-х років. Зловмисники переважно зосереджені на таких цілях, як урядові та дипломатичні установи, в Європі, Центральній Азії та на Близькому Сході. Також вони відомі тим, що здійснили злам систем таких великих організацій, як Міністерство оборони США у 2008 році та швейцарська оборонна компанія RUAG у 2014 році.

