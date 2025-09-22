 
`

Новости

Акції Oracle знову зростають на тлі чуток про угоду з Meta на 20 млрд дол.

22 сентября 2025 г., 11:45
0 
 
Як повідомляє Reuters, акції компанії Oracle закрилися у пʼятницю з підвищенням на 4% після появи повідомлень про те, що вона веде переговори щодо угоди на 20 млрд дол. про надання Meta Platforms  послуг хмарної інфраструктури.
 
Джерела повідомили Reuters, що материнська компанія Facebook використовуватиме обладнання для навчання та інференції систем АІ. Окремо агентство Bloomberg повідомило, що вартість угоди може перевищити 20 млрд доларів. Імовірно, інші умови контракту також можуть змінитися до його остаточного підписання.
 
Ці новини з’явилися через два місяці після того, як Oracle уклала угоду з OpenAI на будівництво центрів обробки даних загальною потужністю 4,5 гігавата. Невдовзі після оголошення про партнерство, джерела повідомили The Wall Street Journal, що вартість проєкту становитиме 300 млрд доларів протягом п'яти років.
 
Попит на АІ-інфраструктуру з боку OpenAI, Meta та інших клієнтів підняв акції Oracle, які цього року зросли більш ніж на 80%. Значна частина цього росту відбулася після оприлюднення звіту про прибутки минулого тижня, де Oracle повідомила, що її загальні залишки незавершених зобов'язань (показник майбутніх продажів) зросли на 359% у річному вимірі, до 455 млрд доларів.
 
Компанія-виробник баз даних активно інвестує в нову інфраструктуру, щоб задовольнити попит користувачів. Oracle очікує збільшення своїх капітальних витрат на 65% протягом поточного фінансового року, до 35 млрд доларів.
 
Хмарна платформа компанії OCI надає доступ до АІ-кластерів, що містять понад 100 000 графічних процесорів Nvidia.

0 
 

