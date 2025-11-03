 
`

Нідерланди виділяють 10 млн євро на зміцнення цифрової стійкості України

3 ноября 2025 г., 10:25

Королівство Нідерланди надасть 10 млн євро для зміцнення цифрової стійкості та кіберзахисту України. Гроші використають у межах «Української кіберпрограми» (Ukraine Cyber Programme, UCP), започаткованої урядом Великої Британії у 2022 році.

Частину коштів спрямують на: розвиток кіберінфраструктури державних органів; закупівлі програмного й апаратного забезпечення для держустанов і критичної інфраструктури; розслідування кіберзагроз і усунення наслідків кібератак; фінансування проєктів у межах Талліннського механізму – міжнародної ініціативи, що допомагає Україні посилювати її кіберстійкість та цифрову безпеку.

