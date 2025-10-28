Фінляндія ділитиметься з Україною досвідом у сфері кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури

28 октября 2025 г., 17:25

Фінляндія стала тринадцятою країною, яка долучилася до Талліннського механізму, – міжнародної ініціативи, що допомагає Україні посилювати її кіберстійкість та цифрову безпеку. Ця країна має значну експертизу у сфері цифрового врядування, кібербезпеки та захисту критичної інфраструктури. Її участь у Талліннському механізмі посилить міжнародну взаємодію у протидії кіберзагрозам та відкриє нові можливості для обміну технологічними рішеннями й досвідом, а також для співпраці фінських технологічних компаній з українськими партнерами.

«Безперебійний доступ до державних послуг, інформації та цифрових платформ є життєво необхідним для українців. Через Талліннський механізм Фінляндія не лише підтримує цифрову стійкість України, а й створює можливості для фінських компаній у сфері кібербезпеки поділитися досвідом та долучитися до спільних проєктів», – додав Вілле Тавіо, Міністр зовнішньої торгівлі та розвитку Фінляндії.

Нагадаємо, що Талліннський механізм створений у 2023 році. У його межах вже реалізовано десятки ініціатив для посилення кіберстійкості України. До ініціативи вже приєдналися: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Норвегія, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз, НАТО і Світовий банк беруть участь як офіційні спостерігачі.

Проєктний офіс Талліннського механізму (TMPO), що працює в Києві, координує реалізацію активностей та сприяє посиленню співпраці між українськими установами й міжнародними партнерами. TMPO створено за сприяння Estonian Centre for International Development (ESTDEV) та EU CyberNet.

