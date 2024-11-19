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Sergey Petrenko

Google розділять на частини?

19 ноября 2024 г., 16:25
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Мін'юст США планує звернутися до судді Аміта Мехта з пропозицією винести рішення, яке зобов'яже компанію Google продати свій браузер Chrome. Крім цього, Мін'юст також запропонує вжити заходів щодо AI та операційної системи Android, а також зобов'язати Google запровадити ліцензування даних пошуку та AI. При цьому пропозиції щодо Android можуть містити вимоги поширення Android у відриві від пошуку і Google Play.

Суддя в серпні ухвалив рішення про зловживання Google своїм панівним становищем на ринках браузерів і операційних систем в інтересах свого становища на ринку інтернет-пошуку і тепер чекає на пропозиції щодо конкретних заходів, які необхідно вжити щодо Google. Після оголошення пропозицій Мін'юсту Google отримає можливість представити заперечення, після чого буде ухвалено підсумкове рішення. Слухання планується на квітень, а підсумкове рішення буде винесено в серпні 2025 року. Утім, найімовірніше його буде оскаржено, і якісь серйозні зміни ми побачимо навіть не наступного року.

Але пропоновані заходи дуже серйозні, погодьтеся.

Google розділять на частини?

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