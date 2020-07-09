Google Pay упрощает расчеты в украинских интернет-магазинах

9 июля 2020 г., 10:25

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«ПриватБанк» запустил возможность совершать покупки онлайн через Google Pay для пользователей более 12 тыс. украинских интернет-магазинов и онлайн-сервисов. Компании, которые пользуются платежными сервисом LiqPay, теперь легко могут принимать платежи через Google Pay на своих сайтах.

«Дополнительная интеграция не нужна, Google Pay автоматически будет включен для всех клиентов LiqPay. Выключить или включить оплату по желанию всегда возможно в личном кабинете торговой площадки», – говорит Кристина Кармазина, руководитель направления диджитал продуктов «ПриватБанка».

Теперь, если вы видите на сайте кнопку «Оплатить через G Pay» – у вас есть возможность быстрой и безопасной оплаты онлайн с помощью сервиса Google Pay. Наибольшим преимуществом этого решения является экономия времени, так как нет необходимости каждый раз заполнять дополнительные формы для осуществления платежа.

Кроме платежных карт, в Google Pay можно хранить и использовать карты лояльности и подарочные карты, при этом все ваши данные находятся в полной безопасности. Проводя оплату за услуги в Интернете, Google Pay не передает информацию о вашей кредитной карте продавцу, а если вы потеряли свой телефон, вы сможете удаленно заблокировать его с помощью дополнительного пароля или удалить все данные. Кроме того, вам не нужно отключать свою кредитную карту, потому что ее нет в вашем телефоне.

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