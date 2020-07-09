Капитализация Nvidia превысила показатель Intel

9 июля 2020 г., 9:25

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В среду на биржевых торгах акции Nvidia выросли на 2,3% до рекордного значения в 409 долл. И хотя потом было небольшое снижение до 408,64 долл, капитализация компании составила в результате 251,31 млрд долл.



При этом хотя акции Intel также немного подросли вчера, ее капитализация остановилась на отметке в 248,15 млрд долл. Таким образом, Nvidia впервые превзошла ведущего в мире производителя чипов.



Reuters отмечает, что Nvidia в последние годы входила в группу компаний чьи акции росли наиболее динамично. Производитель диверсифицировал свою деятельность в сфере производства графических чипов — от решений для персональных компьютеров до центров обработки данных, автомобилей и систем искусственного интеллекта.



После того как 23 марта индекс S&P 500 достиг минимума, и акции большинства компаний провалились, стоимость ценных бумаг Nvidia выросла почти в два раза, у Intel рост составил около 10%.



В целом же за год акции Intel потеряли почти 3%, тогда как показатель Nvidia вырос на 68%.



Инвесторы делают ставку на то, что переход к удаленной работе из-за пандемии коронавируса продолжит способствовать быстрому росту бизнеса центров обработки данных и соответственно будет расти спрос на решения Nvidia. Это направление компания в последние годы развивает достаточно интенсивно, так в 2019 была приобретена Mellanox Technologies, которая специализировалась на высокоскоростных коммутаторах для ЦОД. Затем приобретались активы чуть поменьше - разработчик сетевых чипов Titan IC, стартап объектного хранения данных SwiftStack, специалист в области сетевого программного обеспечения Cumulus Networks.



В последние годы Intel столкнулась с высокой конкуренцией и ее капитализация уже ниже, чем у южнокорейской Samsung Electronics и тайваньской TSMC.



Возвращаясь к противостоянию Nvidia и Intel стоит отметить, что по выручке последняя заметно опережает первую. Ожидается, что оборот Nvidia в текущем финансовом году вырастет на 34% до 14,6 млрд долл, тогда как Intel за год сможет заработать 73,8 млрд долл., показав рост лишь на 2,5%.



Отражая оптимизм инвесторов относительно будущего роста прибыли Nvidia, акции Nvidia в настоящее время торгуются с 45-кратным ожидаемым доходом, в то время как продажи Intel в 12 раз превышают ожидаемый доход.

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