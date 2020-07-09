Samsung Galaxy Note20 представят 5 августа

Компания Samsung Electronics официально объявила о том, что 5 августа состоится Samsung Galaxy Unpacked 2020.
Производитель пригласил присоединиться к онлайн-мероприятию, чтобы ознакомиться с новинками экосистемы устройств Galaxy. Прямая трансляция будет доступна на сайте Samsung в 17:00.
Наблюдатели отмечают, что в этот день компания должна презентовать устройства Samsung Galaxy Note20. Эту серию производитель традиционно обновляет в августе.
Кроме того, не исключено, что будут продемонстрированы новые модели устройств со складывающимся экраном и поддержкой 5G. Возможно, также состоится анонс смарт-часов следующего поколения.
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