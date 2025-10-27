Google надасть доступ до мільйона чипів TPU для моделей Anthropic Claude

27 октября 2025 г., 17:35

Компанія Anthropic, розробник сімейства великих мовних моделей Claude, офіційно оголосила про значне розширення свого партнерства з Google Cloud.



Угода, вартість якої оцінюється в десятки мільярдів доларів, надасть Anthropic доступ до одного мільйона спеціально розроблених чипів Google Tensor Processing Units (TPU). Це найбільше зобов'язання Google щодо надання TPU на сьогоднішній день.



Очікується, що завдяки угоді у 2026 році в Інтернеті з’явиться понад гігават нових обчислювальних потужностей для АІ.



Як вказують аналітики, рішення Anthropic про значне розширення співпраці з Google Cloud відображає її вибухове бізнес-зростання. Річний показник доходу компанії (annual revenue run rate) вже наближається до 7 мільярдів доларів, а кількість бізнес-клієнтів, які використовують Claude, зросла в 300 разів за останні два роки, перевищивши 300 тис компаній. Фінансовий директор Anthropic Крішна Рао зазначив, що розширення допоможе компанії "продовжувати нарощувати обчислювальні потужності, необхідні для визначення рубежів АІ".



Google Cloud наголошує, що TPU, включаючи нову сьому генерацію "Ironwood", пропонують Anthropic "сильну цінову продуктивність та ефективність".



На відміну від конкурентів, які часто покладаються на одного постачальника, Anthropic використовує мультихмарну архітектуру, розподіляючи робочі навантаження між трьома ключовими платформами: Google TPU, Amazon Trainium та Nvidia GPU. Такий диверсифікований підхід дозволяє компанії оптимізувати витрати, продуктивність та енергоспоживання, максимально ефективно використовуючи кожен долар інвестицій в обчислювальні ресурси. Ця стратегія довела свою стійкість під час нещодавнього збою AWS, який не вплинув на роботу Claude. Незважаючи на значну угоду з Google, Amazon залишається найглибшим партнером Anthropic, інвестувавши 8 мільярдів доларів і виступаючи в ролі головного хмарного провайдера компанії. Спільний проєкт Rainier на базі чипів Amazon Trainium 2 також є ключовим елементом інфраструктури Claude.

