28 октября 2025 г., 8:15

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України уклала контракти з виробниками наземних роботизованих комплексів (НРК) для забезпечення Сил оборони в межах програми «Армія Дронів Бонус».



Відтепер військові в обмін на бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, зможуть самостійно обирати ці засоби в Brave1 Market та оперативно отримувати їх через DOT-Chain Defence.



Загалом із серпня за програмою «Армія Дронів Бонус» через DOT-Chain Defence до війська було поставлено 71 000 одиниць техніки, серед якої різні типи дронів та засобів РЕБ, на суму 2,8 млрд грн.



Довідка: нова модель програми «Армія Дронів Бонус» стартувала у серпні та базується на інтеграції ІТ-систем Delta, DOT-Chain Defence і Brave1 Market. Вона функціонує таким чином:

Військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, яка їм потрібна для виконання бойових завдань – у Brave1 Market, через авторизацію в DELTA.

Забезпечення здійснюється «Агенцією оборонних закупівель» через DOT-Chain Defence.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI