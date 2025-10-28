 
`

Військові зможуть отримувати НРК в межах програми «Армія Дронів Бонус» через DOT-Chain Defence

28 октября 2025 г.

«Агенція оборонних закупівель» Міноборони України уклала контракти з виробниками наземних роботизованих комплексів (НРК) для забезпечення Сил оборони в межах програми «Армія Дронів Бонус».

Відтепер військові в обмін на бойові бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, зможуть самостійно обирати ці засоби в Brave1 Market та оперативно отримувати їх через DOT-Chain Defence.

Загалом із серпня за програмою «Армія Дронів Бонус» через DOT-Chain Defence до війська було поставлено 71 000 одиниць техніки, серед якої різні типи дронів та засобів РЕБ, на суму 2,8 млрд грн.

Довідка: нова модель програми «Армія Дронів Бонус» стартувала у серпні та базується на інтеграції ІТ-систем Delta, DOT-Chain Defence і Brave1 Market. Вона функціонує таким чином:

  •     Військові отримують бали, нараховані за знищення та ураження ворожих цілей, і обмінюють їх на ті дрони та техніку, яка їм потрібна для виконання бойових завдань – у Brave1 Market, через авторизацію в DELTA.
  •     Забезпечення здійснюється «Агенцією оборонних закупівель» через DOT-Chain Defence.

