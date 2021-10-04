Google Cloud анонсировала машины Compute Engine N2 на Intel Xeon

4 октября 2021 г., 14:05

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Google Cloud объявила о намерении представить публичную предварительную версию своего семейства машин Compute Engine N2.



Как сообщается, новые виртуальные машины Google Cloud N2 на базе процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения с кодовым названием Ice Lake предлагают прирост производительности на 30% за ту же цену для широкого спектра рабочих нагрузок по сравнению с виртуальными машинами Google Cloud N2 на процессорах Intel Xeon Scalable 2-го поколения с кодовым названием Cascade Lake.



Отмечается, что семейство виртуальных машин N2 предлагает гибкий выбор конфигурации со сбалансированной производительностью и экономией средств для таких рабочих нагрузок как обслуживание веб-сайтов и приложений, корпоративных программ, баз данных среднего и крупного масштаба, а также кэширования, потоковой передачи мультимедиа с транскодированием и игровых серверов.



Машины Google Cloud N2 используют для повышения общей производительности следующие технологии ускорения искусственного интеллекта (ИИ) и безопасности процессоров Intel Xeon Scalable 3-го поколения:

Intel Crypto Acceleration повышает производительность рабочих нагрузок с интенсивным шифрованием, таких как веб-служба SSL, инфраструктура 5G, VPN и брандмауэры.

Intel Deep Learning Boost (Intel® DL Boost) обеспечивает гибкое распределение производительности при выполнении сложных рабочих нагрузок ИИ на центральном процессоре наряду с повышением производительности логического вывода (инференса) за счет максимального использования вычислительных ресурсов, улучшенного заполнения кэша и уменьшения потенциальных ограничений пропускной способности.

Intel Advanced Vector Extensions 512 (Intel AVX-512) ускоряют производительность и пропускную способность наиболее сложных вычислительных задач в приложениях, таких как моделирование, аналитика данных и машинное обучение, сжатие данных, виртуализация и создание цифрового контента.



Предварительный доступ к новейшим виртуальным машинам N2 на процессорах Xeon Scalable 3-го поколения будет открыт в начале четвертого квартала 2021 года.

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