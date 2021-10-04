Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

4 октября 2021 г., 13:15

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Компания Apple выпустила обновления для своего пакета офисных приложений iWork. В них появились новые функции для проведения презентаций и работы с документами «на ходу».



Как отмечается, новые инструменты в Keynote помогают сделать презентации более интересными. Так, можно включить трансляцию с камеры докладчика прямо на слайде или провести презентацию совместно с другими. В Pages теперь проще просматривать и редактировать документы, находясь в пути: текст и изображения автоматически отображаются в одном столбце для удобства работы на iPhone. А в Numbers появились сводные таблицы, с которыми пользователям iPhone, iPad и Mac открываются новые возможности анализа данных.



Возможность транслировать видео с фронтальной камеры на iPhone, iPad и Mac прямо в презентации - это отличная функция для лекций, видео с инструкциями и презентаций в удалённом режиме, которые проводятся в приложениях для видеоконференций. Во время трансляции видео можно менять его размер или стиль: добавлять маски, рамки, тени и отражения. Пользователи Mac могут подключить несколько внешних камер, чтобы вести видеотрансляцию с разных точек, и даже показывать экран подключённого iPhone или iPad прямо на слайде — это позволяет провести интерактивную онлайн-демонстрацию.

Теперь поддерживается возможность выступления сразу нескольких докладчиков, каждый из которых может управлять общей презентацией со своего iPhone, iPad или Mac. Несколько пользователей могут перелистывать слайды по очереди - неважно, находятся ли они в одном помещении или ведут презентацию удалённо. Пролистав свою часть слайдов, докладчик может просто передать управление организатору презентации или следующему докладчику. Это обеспечит связность коллективной презентации в целом.



Чаще всего документы Pages читают с iPhone. И теперь в этом приложении появился новый интерфейс, который упрощает чтение и редактирование документов на мобильных устройствах. Текст, изображения и другие элементы автоматически отображаются в полноэкранном режиме в виде одной непрерывной страницы, оптимизированной для экрана iPhone. Размер шрифта при этом увеличивается, чтобы текст было удобнее читать, фото и другие изображения масштабируются под размер дисплея, а таблицы можно прокручивать по горизонтали. Полноэкранный режим доступен для всех текстовых документов и не требует отдельной настройки. В этом режиме у пользователей останется доступ ко всем инструментам Pages для редактирования. Пользователи смогут в любой момент отключить полноэкранный режим и увидеть, как на самом деле выглядит документ, перед печатью или публикацией.

Приложение Numbers всегда было отличным решением для работы с данными благодаря интуитивному интерфейсу и возможности наглядно и красиво представить данные в виде графиков и диаграмм. А новый инструмент - сводные таблицы - позволяет быстро суммировать, группировать и упорядочивать данные, чтобы изучать закономерности и тренды. Создать сводную таблицу в Numbers очень просто: достаточно выбрать данные, которые нужно в неё включить, способ группировки и суммирования. Различные варианты отображения данных доступны в боковой панели. В результате получается сводная таблица, которую легко изучить и сделать выводы. Сводную таблицу можно представить в виде наглядной диаграммы или передать сводные данные другим пользователям, не раскрывая при этом исходных. Доступен даже импорт и экспорт сводных таблиц между Numbers и Microsoft Excel. Приложение Numbers - первое приложение, с которым пользователи мобильных устройств получили доступ к полноценным сводным таблицам. Одинаковый набор функций для анализа данных на iPhone, iPad и Mac обеспечивает возможность эффективно работать где угодно.

Появился также новый тип диаграмм - лепестковая диаграмма, которая позволяет наглядно сравнить множество переменных. Сходства показаны перекрывающимися областями, а различия выделены. А новые функции фильтрации дают возможность находить дубликаты и уникальные вхождения и легко показывать или скрывать строки, соответствующие указанному значению.



В Keynote, Pages и Numbers поддерживаются новые функции перевода, представленные в iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey. Пользователи могут выделить текст и сразу увидеть его перевод, прослушать его в озвученном виде и моментально заменить переводом выделенный фрагмент.

Keynote, Pages и Numbers входят в число бесплатных предустановленных приложений на всех моделях iPhone, iPad и Mac. Сегодняшние обновления доступны для скачивания в App Store и Mac App Store.

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