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Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

4 октября 2021 г., 13:15
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Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

Компания Apple выпустила обновления для своего пакета офисных приложений iWork. В них появились новые функции для проведения презентаций и работы с документами «на ходу».

Как отмечается, новые инструменты в Keynote помогают сделать презентации более интересными. Так, можно включить трансляцию с камеры докладчика прямо на слайде или провести презентацию совместно с другими. В Pages теперь проще просматривать и редактировать документы, находясь в пути: текст и изображения автоматически отображаются в одном столбце для удобства работы на iPhone. А в Numbers появились сводные таблицы, с которыми пользователям iPhone, iPad и Mac открываются новые возможности анализа данных.

Возможность транслировать видео с фронтальной камеры на iPhone, iPad и Mac прямо в презентации - это отличная функция для лекций, видео с инструкциями и презентаций в удалённом режиме, которые проводятся в приложениях для видеоконференций. Во время трансляции видео можно менять его размер или стиль: добавлять маски, рамки, тени и отражения. Пользователи Mac могут подключить несколько внешних камер, чтобы вести видеотрансляцию с разных точек, и даже показывать экран подключённого iPhone или iPad прямо на слайде — это позволяет провести интерактивную онлайн-демонстрацию.

Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

Теперь поддерживается возможность выступления сразу нескольких докладчиков, каждый из которых может управлять общей презентацией со своего iPhone, iPad или Mac. Несколько пользователей могут перелистывать слайды по очереди - неважно, находятся ли они в одном помещении или ведут презентацию удалённо. Пролистав свою часть слайдов, докладчик может просто передать управление организатору презентации или следующему докладчику. Это обеспечит связность коллективной презентации в целом.

Чаще всего документы Pages читают с iPhone. И теперь в этом приложении появился новый интерфейс, который упрощает чтение и редактирование документов на мобильных устройствах. Текст, изображения и другие элементы автоматически отображаются в полноэкранном режиме в виде одной непрерывной страницы, оптимизированной для экрана iPhone. Размер шрифта при этом увеличивается, чтобы текст было удобнее читать, фото и другие изображения масштабируются под размер дисплея, а таблицы можно прокручивать по горизонтали. Полноэкранный режим доступен для всех текстовых документов и не требует отдельной настройки. В этом режиме у пользователей останется доступ ко всем инструментам Pages для редактирования. Пользователи смогут в любой момент отключить полноэкранный режим и увидеть, как на самом деле выглядит документ, перед печатью или публикацией.

Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

Приложение Numbers всегда было отличным решением для работы с данными благодаря интуитивному интерфейсу и возможности наглядно и красиво представить данные в виде графиков и диаграмм. А новый инструмент - сводные таблицы - позволяет быстро суммировать, группировать и упорядочивать данные, чтобы изучать закономерности и тренды. Создать сводную таблицу в Numbers очень просто: достаточно выбрать данные, которые нужно в неё включить, способ группировки и суммирования. Различные варианты отображения данных доступны в боковой панели. В результате получается сводная таблица, которую легко изучить и сделать выводы. Сводную таблицу можно представить в виде наглядной диаграммы или передать сводные данные другим пользователям, не раскрывая при этом исходных. Доступен даже импорт и экспорт сводных таблиц между Numbers и Microsoft Excel. Приложение Numbers - первое приложение, с которым пользователи мобильных устройств получили доступ к полноценным сводным таблицам. Одинаковый набор функций для анализа данных на iPhone, iPad и Mac обеспечивает возможность эффективно работать где угодно.

Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

Появился также новый тип диаграмм - лепестковая диаграмма, которая позволяет наглядно сравнить множество переменных. Сходства показаны перекрывающимися областями, а различия выделены. А новые функции фильтрации дают возможность находить дубликаты и уникальные вхождения и легко показывать или скрывать строки, соответствующие указанному значению.

В Keynote, Pages и Numbers поддерживаются новые функции перевода, представленные в iOS 15, iPadOS 15 и macOS Monterey. Пользователи могут выделить текст и сразу увидеть его перевод, прослушать его в озвученном виде и моментально заменить переводом выделенный фрагмент.

Apple добавила новые возможности в пакет офисных приложений iWork

Keynote, Pages и Numbers входят в число бесплатных предустановленных приложений на всех моделях iPhone, iPad и Mac. Сегодняшние обновления доступны для скачивания в App Store и Mac App Store.

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