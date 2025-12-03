Впроваджено узгоджені функції AIOps на платформах HPE Aruba Networking та HPE Juniper Networking

3 декабря 2025 г., 15:35

Компанія HPE прискорила своє лідерство в інфраструктурі AI, розширивши свій безпечний мережевий портфель на основі AI. Це розширення використовує HPE Aruba Networking та HPE Juniper Networking для забезпечення самокерованих операцій (self-driving operations), щоб максимізувати продуктивність та масштабованість для робочих навантажень AI. Це значний етап інтеграції Juniper Networks, що відбувся лише через п’ять місяців після закриття угоди про поглинання.



Це розширення включає нові можливості AIOps (AI для ІТ-операцій) та загальне обладнання, що забезпечує узгоджений, самокерований досвід на обох операційних платформах: HPE Aruba Networking Central та HPE Juniper Networking Mist. У поєднанні з оновленнями HPE OpsRamp Software та новими комутаторами та маршрутизаторами HPE Juniper Networking, HPE розширює роль мережі як критичної основи, що забезпечує продуктивність AI та хмари.



"В епоху AI клієнти потребують мереж, спеціально створених з AI та для AI, щоб справлятися зі швидким зростанням підключених пристроїв, складними середовищами та посиленням загроз безпеці, — сказав Рамі Рахім (Rami Rahim), виконавчий віцепрезидент, президент та генеральний менеджер підрозділу мереж HPE. — Надаючи автономні, високопродуктивні мережі, HPE готова здійснити прорив у мережевій індустрії за допомогою рішень, орієнтованих на майбутнє".





HPE продемонструвала здатність об’єднати найкраще від HPE Aruba Networking Central та HPE Juniper Networking Mist, використовуючи спільний агентний AI та мікросервісний фреймворк.



HPE Juniper Networking Mist Large Experience Model (LEM) тепер буде доступна в HPE Aruba Networking Central. LEM використовує мільярди точок даних (з Zoom, Teams та цифрових двійників) для швидкого виявлення, виправлення та прогнозування проблем із відео.



Технологія Agentic Mesh HPE Aruba Networking буде доступна для Mist, посилюючи виявлення аномалій та аналіз першопричин за допомогою вдосконаленого мислення та автономних/допоміжних дій.



Mist перейме організаційні інсайти та глобальні NOC-перегляди від HPE Aruba Networking Central, забезпечуючи уніфікований досвід користувача на обох платформах.



Нові моделі точок доступу WiFi-7 працюватимуть як з HPE Aruba Networking Central, так і з HPE Juniper Networking Mist.



HPE Aruba Networking Central On-Premises 3.0 тепер надає потужні інсайти та автоматизацію в локальному середовищі, включаючи вдосконалені можливості генеративного та традиційного AIOps.





HPE розширює свій портфель мереж для AI, оскільки обчислення для висновків AI зміщуються до периферії, вимагаючи високопродуктивних комутаторів та маршрутизаторів:



Комутатор HPE Juniper Networking QFX5250 — перший OEM-комутатор на кремнії Broadcom Tomahawk 6, із пропускною здатністю 102,4 Тбіт/с. Він поєднує інновації Junos, лідерство HPE у рідинному охолодженні та інтелект AIOps.



Мультисервісний маршрутизатор HPE Juniper Networking MX301 переміщує висновки AI ближче до джерела даних. Цей компактний маршрутизатор 1RU забезпечує продуктивність 1,6 Тбіт/с та підключення 400G на периферії.



Розширено рішення HPE для AI-фабрик та додано архітектуру AMD "Helios" AI rack-scale (яка використовує перший у галузі масштабований Ethernet-комутатор HPE Juniper Networking).





HPE просуває свою стратегію гібридної хмари та Агентного AIOps за допомогою вдосконалень HPE OpsRamp Software та глибшої інтеграції з GreenLake Intelligence. Це об'єднує телеметрію з HPE Compute Ops Management, HPE Aruba Networking Central та HPE Juniper Networking Apstra, надаючи ІТ-командам єдине місце для управління та реагування.





HPE Financial Services (HPEFS) пропонує нові програми:



0% фінансування для клієнтів, які купують програмне забезпечення AIOps (включаючи HPE Juniper Networking Mist) на основі термінової ліцензії.



Спеціальна програма лізингу, що надає еквівалент 10% економії готівкою для клієнтів, які орендують мережеве обладнання, що підтримує робочі навантаження AI.



Доступність:



HPE Juniper Networking MX301: грудень 2025 р.



HPE Juniper Networking QFX5250: I квартал 2026 р.



Інтеграція OpsRamp/Apstra: II квартал 2026 р.

