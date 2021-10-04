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ИИ-модель компании DeepMind предупредит о приближающемся ливне

4 октября 2021 г., 14:45
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Потренировавшись на игре Го и решении научных проблем полувековой давности, ИИ-компания DeepMind теперь рискнула попытать счастья в действительно серьёзном деле и взялась за метеопрогнозы. Новейший её инструмент разработан для прогнозирования приближающихся осадков, и подавляющее большинство метеорологов по итогам предварительного тестирования сочли его более точным, чем существующие методы.

Краткосрочное прогнозирование погоды с 1981 года обозначается термином nowcasting. Его задача – предупредить об осадках, ожидающихся в ближайшие 1-2 часа. Такая информация имеет высокую важность, в частности, для гражданской авиации и для планирования публичных мероприятий под открытым небом.

DeepMind поставила перед собой цель, разработать обучаемый инструмент, который может вывести эти усилия на новый уровень точности за счёт использования высокоточных радиолокационных данных, которые отслеживают осадки каждые пять минут с разрешением 1 км. Её модель Deep Generative Model of Rain анализирует последние 20 минут радарных данных  и затем выдаёт прогноз средних и сильных дождей на следующие 90 минут.

В тестировании этой модели приняло участием более 50 квалифицированных метеорологов из Метеоробюро Великобритании. В 89% случаев DeepMind Deep Generative Model of Rain была признана ими лучшим вариантом по сравнению с широко распространёнными в настоящее время методами прогнозирования текущей погоды.

DeepMind теперь планирует на основе уже достигнутого работать над повышением точности как более дальних прогнозов, так и предупреждений о редких и сильных грозах.

Статья с описанием исследования DeepMind была опубликована 29 сентября в журнале Nature.

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