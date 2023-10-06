Google Assistant посилюється чат-ботом Bard

6 октября 2023 г., 11:35

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Незабаром Google Assistant буде оновлений за допомогою Bard, генеративного чат-бота зі штучним інтелектом від Google.

«Google Assistant чудово підходить для швидких завдань, таких як налаштування таймерів, прогноз погоди та швидкі дзвінки, а також багато іншого, що, як ми завжди уявляли, повинен вміти персональний асистент, - каже Сіссі Сяо (Sissie Hsiao), віце-президент і генеральний менеджер Google Assistant. - Але до цього часу такої технології не існувало».

Заявляється, що Assistant with Bard принесе «найкориснішого у світі помічника» на пристрої Google, який чує, говорить і бачить, а також виконує дії на пристроях для користувачів. Він робитиме це, використовуючи можливості, вже вбудовані в Google Bard. Наприклад, нещодавно додана можливість Bard використовувати інформацію з Google Mail та Google Doc користувача, що дозволяє йому бути в курсі останніх електронних листів, які він отримав.

Користувачі також зможуть вказувати Google Assistant на орієнтири та знаки у своєму оточенні і ставити запитання, а Bard зможе відповідати на них. Наприклад, він може сказати їм, де вони знаходяться, що знаходиться поблизу і що вони можуть зробити в цьому районі.

Google заявила, що це лише перший натяк на функцію, над якою вона працює і яка незабаром з’явиться на пристроях Pixel. Assistant with Bard незабаром буде запущений для обраних тестувальників, і ця функція буде розширюватися протягом наступних кількох місяців.

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