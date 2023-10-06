Veeam анонсувала рішення резервного копіювання як послуги для Microsoft 365 та Microsoft Azure

6 октября 2023 г., 12:35

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Компанія Veeam Software анонсувала кілька нових пропозицій на ринку резервного копіювання як послуги: Cirrus від Veeam для Microsoft 365 та Microsoft Azure.

"Ми спостерігаємо значні зміни у споживацьких уподобаннях, - наголосив технічний директор Veeam Денні Аллан (Danny Allan). - Якщо ви звернетеся до наших клієнтів прямо зараз, то більше 50% з них хочуть здійснювати резервне копіювання - особливо їхніх SaaS-сервісів - за допомогою рішення як послуги".

Вихід Veeam на цей ринок став можливим, коли компанія придбала Cirrus у компанії CT4. Остання розробила цей хмарний сервіс на базі платформи Veeam для резервного копіювання даних і відновлення від наслідків програм-вимагачів.

Клієнти можуть придбати цю нову пропозицію безпосередньо у Veeam, і компанія також має намір зробити її доступною для своїх партнерів.

Технологія Cirrus є повністю хмарною, вона працює в рамках Microsoft Azure Functions, яка записує метадані в Azure SQL Server.

Veeam Cirrus надає локальним клієнтам три варіанти: розгортання в хмарі, розгортання у постачальника послуг або споживання як послуги.

Cirrus для Microsoft 365 переміщує локальне рішення Veeam Backup для Microsoft 365, включаючи Outlook, OneDrive, SharePoint і Teams, у хмару та надає його як послугу. Хмарний сервіс охоплює настроюване резервне копіювання, гнучкі варіанти відновлення та потужні можливості пошуку. Компанія заявляє, що спрощує резервне копіювання Microsoft 365 і пропонує його за єдиною ціною.

Cirrus Cloud Protect для Microsoft Azure - це повністю розміщене і попередньо налаштоване рішення для резервного копіювання та відновлення. Компанія заявляє про скорочення часу окупності, оскільки воно усуває такі трудомісткі завдання, як впровадження, виправлення та усунення неправильних конфігурацій. Рішення також використовує найкращі практики резервного копіювання, безпеки та FinOps, створені для Azure Well-Architected Framework.

Пропозиції Cirrus доступні на Azure Marketplace та в інших каналах дистрибуції Veeam.

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