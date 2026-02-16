Alibaba презентувала модель Qwen 3.5, яка на 60% дешевша за попередні версії

16 февраля 2026 г., 17:50

Alibaba презентувала модель Qwen 3.5, яка на 60% дешевша за попередні версіїReuters повідомляє, що китайська Alibaba офіційно представила свою нову модель штучного інтелекту - Qwen 3.5, розроблену спеціально для «ери агентного АІ».



Головною особливістю новинки є здатність самостійно виконувати складні завдання, діючи безпосередньо в мобільних та десктопних додатках. Компанія називає це «візуальними агентними можливостями» (visual agentic capabilities), що дозволяє моделі буквально «бачити» інтерфейс і натискати потрібні кнопки замість користувача.



Згідно із заявою розробників, Qwen 3.5 стала на 60% дешевшою у використанні та у вісім разів ефективнішою в обробці великих обсягів даних порівняно з попередньою версією 2.5. Alibaba стверджує, що нова модель випереджає провідні американські розробки, зокрема GPT-5.2 від OpenAI, Claude Opus 4.5 від Anthropic та Gemini 3 Pro від Google, встановлюючи новий стандарт продуктивності на одиницю вартості виведення (inference cost).



Крім того, цей реліз є частиною запеклої боротьби на китайському ринку, де Alibaba змагається з ByteDance, чий чат-бот Doubao вже наближається до позначки у 200 млн користувачів, та амбітним стартапом DeepSeek. Останній, до речі, планує випустити власну модель нового покоління вже найближчими днями.



Аналітики зазначають, що поява Qwen 3.5 чітко вказує на головний тренд 2026 року: перехід від АІ, що просто «розмовляє», до АІ, що «діє». Alibaba робить ставку на автономність — здатність моделі самостійно взаємодіяти з софтом (бронювати квитки, заповнювати звіти, купувати товари). Це критично важливо для корпоративного сектора, оскільки дозволяє автоматизувати рутинні процеси без розробки складних API-інтеграцій.



Стратегія «агентного АІ» зараз є ключовим полем битви між Китаєм та США. Знижуючи вартість використання суттєво, Alibaba намагається зробити свою модель стандартом для розробників, яким потрібні масові та дешеві рішення. Хоча претензії на перевагу над GPT-5.2 ще потребують незалежної перевірки, сам факт такої конкуренції підштовхує індустрію до швидшої комерціалізації персональних АІ-агентів. Для споживача це означає, що вже незабаром чат-бот у смартфоні перетвориться на реального цифрового асистента, здатного керувати будь-яким додатком за голосовою командою.

