Новости

Розпочато тестування 5G у Харкові

16 февраля 2026 г., 15:45
Харків став третім після Львова і Бородянки, де в тестовому режимі запрацювала технологія 5G. Про свою участь в цьому тестуванні заявили «Київстар», lifecell та Vodafone.

Наразі покриття 5G зосереджене в центральній частині Харкова (майдан Свободи та частини прилеглих вулиць). Наявність 5G-сигналу також може залежати від локації й щільності забудови, доступ до мережі нового покоління також може бути обмежений всередині приміщень.

Харків став логічним вибором для тестування 5G як один із найбільших мегаполісів України, який є важливим промисловим, науковим і освітнім центром навіть в умовах повномасштабної війни. Попри близькість до фронту, тут продовжують жити й працювати сотні тисяч людей - і зв’язок для них залишається критично важливим.

Запуск 5G у такому середовищі дозволяє перевірити технологію в реальних умовах мегаполіса: за високого навантаження, у щільній забудові та з підвищеними вимогами до надійності мережі.

Щоб користуватися 5G, абонентам необхідно мати USIM або eSIM, смартфон із підтримкою діапазону n78 (3500 МГц), актуальну версію операційної системи та достатній обсяг трафіку в межах пакета послуг тарифного плану.

Очікувана швидкість передачі даних може варіюватися залежно від завантаженості мережі — від 600-700 Мбіт/с в середньому, до максимальних 1,5-1,7 Гбіт/с.

