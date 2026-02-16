 
Кількість резидентів Дія.City подвоїлась у 2025 році та сягає 3,7 тисячі компаній

16 февраля 2026 г., 16:35
Станом на початок лютого резидентами спеціального правового та податкового простору Дія.City були 3,7 тисячі компаній, інформує Opendatabot. За роки роботи Дія.City суттєво змінився портрет резидента. На старті у 2022 році більшість вступників були зрілими бізнесами – лише третина з них працювала менш як рік до моменту вступу. Натомість наразі 87% нових резидентів – це новостворені компанії.

Компанії-резиденти Дія.City активно розширюються та винаймають фахівців. Так, у два рази побільшало співробітників у компаніях, що доєднались до Дія.City у 2022 році. Загалом майже 80% резидентів збільшили свій штат за час роботи простору.

Попри різноманіття напрямів, ядром Дія.City залишається ІТ. Так, 2844 (77%) резидентів Дія.City працюють саме в цій сфері. Далі йдуть інформаційні послуги (6%) та виробництво іншого транспорту (6%). У 2023 році частка IT тимчасово скоротилась з 80% до 63%, водночас зросла присутність компаній із виробництва інших транспортних засобів – до 13%. Втім вже у 2025-2026 роках ІТ знову займає 80% серед нових учасників, натомість частка транспортної сфери зменшилась до 5%.

Понад половина резидентів зареєстровані у Києві – 2012 підприємств. Львівщина посідає друге місце з 502 резидентами (14%), далі йдуть Дніпровщина (6%), Київщина (5%) та Харківщина (4%).

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI

