Оновлення Ethereum розблокує 33 мільярди доларів

12 апреля 2023 г., 14:45

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Як повідомляє Reuters, цього тижня інвестори нарешті отримають доступ до більш ніж 33 мільярдів доларів кріптомонети ефір в рамках запланованого оновлення блокчейну.

Нове оновлення програмного забезпечення блокчейну Ethereum, яке отримало назву Shapella, дозволить учасникам ринку викупити свій "стейк ефір" ("staked ether") - монети, які вони вклали і заблокували в мережі протягом останніх трьох років в обмін на відсотки.

За даними Dune Analytics, близько 15% всього ефіру є стейками, загальна ринкова вартість яких становить 33,73 млрд дол.

За оцінками Сріджита Даса (Sreejith Das), генерального директора Attestant, компанії, яка сприяє стейкінгу ефіру, до 1,1 мільйона ефірів будуть готові до виведення протягом тижня після оновлення блокчейну. Це коштувало б майже 2 мільярди доларів, виходячи з останньої ціни ефіру у майже 1 860 доларів.

Трейдери, які полюють за прибутком, зараз намагаються з'ясувати, як цей раптовий ефірний "вітер" може вплинути на ціни. Роберт Квартлі-Джанейро (Robert Quartly-Janeiro), директор зі стратегії криптовалютної біржі Bitrue, каже, що про це важко судити. "Єдине, що можна сказати напевно, це те, що хардфорк Шанхаю призведе до деякої короткострокової волатильності", - додав він.

Деякі учасники ринку занепокоєні тим, що розблокування стейків може призвести до масового виведення коштів і хвилі продажів, що може спричинити стрімке падіння цін.

За словами Бундіпа Рангара (Bundeep Rangar), генерального директора блокчейн-інвестиційної компанії Fineqia International, лише близько 29% всіх стейків ефіру в доларовому еквіваленті приносять прибуток, а це означає, що більшість буде продана зі збитками. "Тому здається малоймовірним, що значна частина ефіру буде продана", - додав Рангар.

Shapella знаменує кінець довгого очікування для інвесторів, які вирішили вкласти ефір в обмін на дохід з моменту запуску проекту стейкінгу у 2020 році.

Розробники Ethereum проклали шлях для цього розвитку подій, зробивши минулого року велике оновлення під назвою "Merge", яке відмовилося від енергоємного майнінгу і перейшло до системи "підтвердження частки", де власники ефіру блокують 32 монети для перевірки нових записів в блокчейні, заробляючи новий ефір на додачу до своїх "стейків" монет.

До запланованого на цьому тижні оновлення, інвестори, які хотіли зарезервувати монети, повинні були внести мінімум 32 ефіри за один раз (вартістю 59 520 дол. за поточними цінами) на невизначений період, що було недоступно для середнього роздрібного інвестора.

"До Шанхаю багато людей та установ, ймовірно, вирішували не вкладати свої ефіри, тому що якби вони це зробили, ті були б заблоковані на невизначений період часу, що було б ризиковано", - сказав Дейв Вайсбергер (Dave Weisberger), генеральний директор платформи для торгівлі цифровими активами CoinRoutes.

Після оновлення стейкінговий ефір більше не буде заблокований у блокчейні, тож інвестори, можливо, будуть більш охоче вкладати в нього монети.

За даними CoinMarketCap, ринкова вартість токенів таких проектів, як Lido Finance і Rocket Pool, одних з найбільших, що надають ліквідність для криптовалютного стейкінгу, цього року злетіла майже в шість разів до 2 млрд дол. і в чотири рази до 875 млн дол. відповідно, на тлі очікуваного подальшого зростання.

"Цілком ймовірно, що в довгостроковій перспективі обсяг стейкінгу ефіру збільшиться, особливо в порівнянні з відсотком пропозиції інших цифрових активів, таких як Solana, Mathic і Ada", - говорить Рангар з Fineqia.

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