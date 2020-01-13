Главным игроком рынка автономного вождения может стать Mobileye

13 января 2020 г., 17:25

0

Tweet

В своём выступлении на CES в прошлый вторник исполнительный директор Mobileye Амнон Шашуа (Amnon Shashua) постарался убедить представителей индустрии и СМИ в том, что этот израильский стартап, купленный Intel в 2017 г., следует рассматривать не просто как второстепенного претендента на долю рынка самоуправляющихся автомобилей, наряду с известными брендами Tesla, Google Uber и GM.

Положение Mobileye как доминирующего поставщика продвинутых систем помощи водителю (ADAS) обеспечивает ему важное стратегическое преимущество. Налаженные связи с автопроизводителями означают, что у него не будет особых проблем с внедрением новых автомобильных технологий.

Mobileye успешно заключил сделки на доступ к данным датчиков с автомобилей Volkswagen, BMW, Nissan и ещё трёх автопроизводителей. Это предоставит ему доступ к более крупномасштабному и ценному набору данных, чем те, которыми могут располагать большинство компаний, занимающихся разработкой технологий автономного вождения самостоятельно.

Кроме того, Mobileye обладает богатым инженерным опытом, о чем свидетельствуют впечатляющие демонстрации автономных прототипов. Так, на прошлой неделе компания показала видео, в котором прототип, снабжённый 12 камерами в течение 20 минут самостоятельно ездил по запутанным улицам Иерусалима. Несмотря на отсутствие лидара, радара и прочих дополнительных датчиков, эта машина уверенно преодолевала сложные перекрёстки, ввинчивалась в полосы с плотным движением и своевременно избегала столкновений с другими автомобилями.

Кроме системы автоматического управления, основанной исключительно на камерах, Mobileye планирует создать ещё одну, использующую радар и лидар. Компания хочет добиться от каждой из этих систем пробега между авариями более 10 тыс. часов. Объединение этих двух систем, по её расчётам, позволит обеспечить машине возможность проезжать 100 млн часов без аварий, то есть, автономные системы от Mobileye будут значительно превосходить по уровню безопасности даже водителей-людей, не говоря уже о решениях конкурентов.

Шашуа заверил, что развёртывание парков самоуправляемых такси производства Mobileye начнётся в трёх крупных городах — Тель-Авиве (Израиль), Париже (Франция) и Тэгу (Корея) — уже в 2022 году.

Первоначально оборудование для таких такси будет стоить 10–15 тыс. долл. на одну машину, но к 2025 г. Mobileye хочет снизить цену систем автономного вождения до 5 тыс. долл. и менее.

В пользу Mobileye говорит и открытый подход к разработке. Её математическая модель безопасности автономных машин (Responsibility-Sensitive Safety) продвигается как будущий отраслевой стандарт. На презентации во вторник Шашуа предоставил больше сведений о технической архитектуре автономного вождения Mobileye, чем любой другой игрок этой отрасли.

Вы можете подписаться на наш Telegram-канал для получения наиболее интересной информации