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Решения для умного дома используют свыше половины домохозяйств США и Британии

13 января 2020 г., 16:55
Решения для умного дома используют свыше половины домохозяйств США и Британии

Согласного выдержкам из исследования, проведенного экспертами Strategy Analytics на североамериканском рынке путем опросе около 3 тыс. респондентов, по состоянию на конец 2019 г. не менее 54% домохозяйств США отчитались регулярным применением хотя бы одного умного домашнего устройства. Наиболее востребованными оказались умные колонки. Следом по популярности разместились интерактивные системы безопасности и умные термостаты.

В числе главных причин для покупки умных домашних устройств опрошенные называли легкость и удобство в использовании, а также чувство более высокой безопасности, которое вселяют используемые приборы.

Таким образом, менее чем через десять лет с момента старта коммерческих продаж рынок решений для умного дома преодолел переломный момент в своем развитии. Помимо США адаптация решений для умного дома активно идет на других емких рынках. В частности, в Британии, Германии и Франции уровень проникновения последних в домохозяйства достиг 50%, 40% и 38% соответственно.


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