Eset обнаружила фишинговую атаку, использующую популярность бренда Adidas

13 января 2020 г., 17:45

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Международная антивирусная компания Eset обнаружила фишинговую атаку на пользователей WhatsApp. Мошенники распространяли при помощи популярного мессенджера сообщения о том, что Adidas празднует юбилей и дарит футболки и обувь.

Для получения подарков пользователей призывают перейти по ссылке.

На первый взгляд объявление кажется правдоподобным: такой крупный бренд может позволить себе провести похожую акцию. Но при внимательном анализе легко обнаружить признаки фишинга.

Так, ссылка в сообщении поддельная и не ведет на официальный сайт компании Adidas, несмотря на то, что содержит наименование бренда. Кроме того, в объявлении используется старый логотип Adidas.

Примечательно, что используемый фишерами домен зарегистрирован всего несколько месяцев назад.

Переходя по ссылке из объявления, пользователь попадает на страницу с опросом. После его прохождения появляется уведомление об обработке ответов. Затем для получения подарков пользователю предлагается разослать сообщение о конкурсе 20 контактам. Таким образом, фишинговая кампания продолжается разрастаться.

Eset рекомендует с осторожностью относиться к любым сообщениям о скидках, распродажах, акциях и т.д., поскольку под их прикрытием мошенники могут охотиться за персональными данными пользователей.

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