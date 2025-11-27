OntargIT святкує 16-річчя цифрової трансформації бізнесу 

27 ноября 2025 г., 15:55

0

Tweet

Компанія OntargIT, один із провідних інтеграторів бізнес-рішень на базі платформ Microsoft Dynamics 365 та Microsoft Power Platform, відзначає 16 років діяльності та розвитку на міжнародному ринку цифрових трансформацій.

З моменту заснування у 2009 році OntargIT зосереджує діяльність на впровадженні рішень Microsoft для оптимізації бізнес-процесів, підтримки операцій та підвищення ефективності підприємств. За цей час компанія вибудувала репутацію надійного партнера для організацій різних масштабів та галузей.

Основні віхи та досягнення:

OntargIT обрала платформу Microsoft ще на самому початку свого шляху, що дозволило надати підприємствам інтегровані рішення для оптимізації критично важливих процесів.

Компанія досягла статусу «Microsoft Gold Solutions Partner», підтверджуючи високий рівень компетенцій та лідерство у галузі.

OntargIT має значний досвід впровадження рішень Dynamics 365 Finance and Operations і є вибором №1 для українських та східноєвропейських клієнтів.

Сьогодні компанія займає лідерську позицію в автомобільній галузі, а також працює з іншими індустріями: друк, упаковка, харчова промисловість, фармацевтика, логістика.

Команда – ключ до успіху

«Жоден проміжний етап не був би досяжним без таланту, відданості та експертизи наших співробітників», – зазначають в OntargIT. Саме професійність команди, міжнародний досвід та постійний розвиток навичок забезпечують стабільну якість рішень і успіх клієнтів.

Погляд у майбутнє

OntargIT і надалі інвестує в розвиток власних галузевих рішень та міжнародну експансію, допомагаючи підприємствам адаптуватися до цифрових змін та впроваджувати сучасні хмарні технології.

Особливу увагу компанія приділяє впровадженню рішень на базі штучного інтелекту та Microsoft Copilot, які відкривають нові можливості для автоматизації, аналітики та підвищення продуктивності бізнесу.

«Ми вдячні нашим клієнтам, партнерам і команді за довіру й спільний шлях. Попереду – нові проєкти, нові виклики та нові досягнення», – підкреслюють у компанії.

Стратегія охолодження ЦОД для епохи AI