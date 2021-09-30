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Гибкая, эластичная батарея создана по образу и подобию змеиной чешуи

30 сентября 2021 г., 11:59
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Гибкая, эластичная батарея создана по образу и подобию змеиной чешуи

Исследовательская группа Корейского института машин и материалов (KIMM) разработала батарею, обладающую высокой безопасностью и растяжимостью, имитируя структуру жёстких фрагментов и гибких соединений, характерных для змеиной чешуи.  Ожидается, что новая батарея найдет широкое применение в различных типах устройств, от мягких роботов до носимого оборудования.

Результаты исследования были опубликованы в Soft Robotics, престижном журнале в области мягкой робототехники.

Отдельные чешуйки змеиной кожи, хотя и жёсткие, но обладают структурными характеристиками, которые позволяют им легко растягиваться и гибко двигаться. Инженеры из отдела наномеханики KIMM спроектировали и изготовили механическую метаструктуру, имитирующую эти полезные свойства.

Разработка формы аккумуляторного элемента и соединительных компонентов были ключевыми аспектами этого технологического достижения. Маленькие шестиугольные ячейки питания связаны вместе полимерными и медными соединениями, которые складываются и раскладываются с помощью шарнирного механизма. Эта конструкция удобна для экономичного массового производства, так как батарея изготавливается путём резки и складывания гибких электродов по принципам искусства оригами.

Новая технология может обеспечить питание носимым гибким роботам, таким как реабилитационные медицинские устройства для больных, нуждающихся в физической помощи.  Кроме того, «змеиные» батареи будут полезны для мягких роботов, которые помогают проводить спасательные операции, преодолевая узкие пространства, заблокированные препятствиями.

В будущем исследовательская группа KIMM надеется увеличить ёмкость своих эластичных накопителей энергии и интегрировать их в многофункциональные мягкие роботы с искусственными мышцами и технологией мягких сервоприводов.

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