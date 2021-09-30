AMD до 2025 року в 30 разів підвищить енергоефективність процесорів

30 сентября 2021 г., 12:25

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Компанія AMD оголосила про те, що взяла за мету 30-кратне підвищення енергоефективності процесорів AMD EPYC і прискорювачів AMD Instinct у додатках для навчання штучного інтелекту (ШІ) й високопродуктивних обчислень (HPC), які виконуються на прискорених обчислювальних вузлах.

Досягнення цієї амбітної мети вимагає від AMD підвищення енергоефективності обчислювального вузла у понад 2,5 рази швидше, ніж сукупне загальногалузеве поліпшення, досягнуте за останні п'ять років.



Мета 30x дозволить протягом п'яти років заощадити мільярди кіловат-годин електроенергії та на 97% знизити потужність, необхідну для виконання одного розрахунку.



«Підвищення енергоефективності процесорів є довгостроковим пріоритетом для AMD, і нині ми ставимо нову мету для сучасних обчислювальних вузлів, що використовують наші високопродуктивні процесори й прискорювачі. Ця мета дотична до застосування процесорів і прискорювачів для навчання ШІ та розгортання високопродуктивних обчислень, — говорить Марк Пейпермастер, виконавчий віцепрезидент і технічний директор AMD. —Орієнтуючись на ці дуже важливі сегменти та ціннісну пропозицію для провідних компаній з підвищення екологічної відповідальності, мета AMD у 30 разів випереджає галузеві показники енергоефективності в цих сферах на 150% проти попереднього п'ятирічного періоду».



На додаток до вимірювань продуктивності обчислювальних вузлів у ватах, аби зробити мету особливо актуальною для світового енергоспоживання, AMD використовує ефективність використання потужності (Power utilization effectiveness, PUE) в конкретних сегментах ЦОД з урахуванням використання обладнання. У базовому рівні енергоспоживання використовуються ті ж показники підвищення енергоспоживання на операцію в промисловості, що і в 2015-2020 роках, з екстраполяцією на 2025 рік. Показник поліпшення енергоспоживання на операцію в кожному сегменті в 2020-2025 роках зважується на прогнозовані світові обсяги, помножені на типове енергоспоживання (Typical Energy Consumption, TEC) кожного обчислювального сегмента, щоб отримати значущу метрику фактичного покращення енергоспоживання в усьому світі.

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