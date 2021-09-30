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Вопреки спаду поставок, рынок процессоров для планшетов нарастил выручку на 17%

30 сентября 2021 г., 11:05
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Вследствие повышения средних отпускных цен на чипы, мировой рынок процессоров для планшетов во второй четверти 2021 г. вырос на 17% "YoY", до 737 млн долл., – сообщает Strategy Analytics.

Пятерку крупнейших поставщиков сформировали Apple, Intel, Qualcomm, MediaTek и Samsung LSI. При этом производитель iPad сохранил за собой свыше половины рынка (58%), а на значительном удалении расположились Intel (14%) и Qualcomm (10%).  

В то же время, после пяти кряду календарных периодов уверенного роста поставок, во втором квартале отмечен спад на 8% "YoY". C другой стороны, по сравнению с "доковидной" второй четвертью 2019 г. рост в натуральном выражении составил 23%.  

Лучший рост поставок процессоров среди Тор-5 показала MediaTek. За счет увеличения спроса на чипы линейки Helio P, компания улучшила прошлогодний показатель на 19%. Прогнозируется, что текущий год окажется для Mediatek рекордным исходя из объема отгруженных процессоров.

Стабильно нарастающий интерес потребителей к Windows-планшетам, позволил Intel увеличить поставки процессоров во втором квартале на 22%.

Как ожидается, в 2022 г. рынок мобильного компьютинга покажет повышенную активность, а особые усилия в его развитии продемонстрируют AMD, Apple, Google, Intel, MediaTek, Microsoft, NVIDIA, Qualcomm и Samsung LSI.

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