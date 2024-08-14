Gemini отримує нові функції

14 августа 2024 г., 15:35

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За заявою Google, став доступний Gemini Live – мобільний інтерактивний досвід, який дозволяє вести вільну розмову з Gemini. Хочете обдумати потенційні робочі місця, що відповідають вашим навичкам чи освіті? Запустіть Gemini Live і запитайте про них. Ви навіть можете перебивати під час відповіді, щоб детальніше розглянути певний момент, або зупинити розмову та повернутися до неї пізніше. Це як мати помічника в кишені, з яким можна обговорювати нові ідеї або практикуватися перед важливою розмовою.



Gemini Live також доступний у режимі без рук: ви можете продовжувати розмову з додатком Gemini у фоновому режимі або коли телефон заблокований, тож ви можете вести розмову на ходу, так само як під час звичайного телефонного дзвінка. Запуск Gemini Live розпочинається сьогодні англійською мовою для підписників Gemini Advanced на телефонах Android, а в наступні тижні буде розширено на iOS та інші мови.



Щоб спілкування з Gemini було ще природнішим, представлено 10 нових голосів на вибір, щоб обрати тон та стиль, який найкраще відповідає вашим потребам.



Використовуючи інформацію з вебсайтів та поєднуючи її з додатками й інструментами Google, якими ви вже користуєтеся, Gemini може допомогти виконати завдання будь-якого масштабу. На відміну від інших помічників, для цього не потрібно перемикатися між різними додатками та сервісами.



Зазначено, найближчими тижнями будуть запущені нові розширення (функціональність може відрізнятися залежно від підписки, необхідно увімкнути розширення Google Workspace, доступність може відрізнятися в різних країнах), зокрема Keep, Tasks, Utilities та розширені функції на YouTube Music. Припустимо, ви готуєтеся до вечері: попросіть Gemini знайти рецепт лазаньї, який надіслала подруга в Gmail, і додати інгредієнти до списку покупок у Keep. Оскільки гості – це друзі зі студентських років, попросіть Gemini "скласти плейлист пісень, які нагадують про кінець 90-х". Без зайвих деталей Gemini зрозуміє суть запиту та виконає його.



А з розширенням Календаря, яке з’явиться незабаром, можна сфотографувати афішу фермерського ринку та запитати Gemini, чи вільні ви того дня, а також навіть встановити нагадування купити лохину, коли підете туди. Або сфотографувати афішу концерту та запитати Gemini, чи вільні ви того дня, а також встановити нагадування купити квитки.



Gemini повністю інтегрований в користувацький досвід Android, надаючи більше можливостей, які залежать від контексту та доступні лише на Android. Gemini пропонує допомогу саме тоді, коли вона вам потрібна, незалежно від того, що ви робите на Android-смартфоні (функція доступна на певних пристроях, мовах та в окремих країнах). Просто затисніть кнопку живлення або скажіть “Hey Google”, і Gemini з'явиться, готовий допомогти (деякі пристрої використовують альтернативний метод активації, наприклад, свайп в куті екрана знизу вгору. Необхідне налаштування команди “Hey Google”). Можна також натиснути на підказку "Запитати про цей екран", щоб отримати допомогу з тим, що відображається на екрані, або якщо використовується YouTube, поставити питання про те, що ви дивитесь. Припустимо, ви готуєтеся до поїздки за кордон і щойно переглянули туристичний блог – натисніть "Запитати про це відео" і попросіть скласти список усіх ресторанів, згаданих у відео, і додати їх до Карт Google.



Оскільки Gemini має глибоку інтеграцію з Android, він може робити більше, ніж просто читати екран: він може взаємодіяти з багатьма додатками, які ви вже використовуєте. Наприклад, ви можете перетягувати зображення, згенеровані Gemini, безпосередньо в такі додатки, як Gmail і Google Messages.



Додатку Gemini менш як рік, а він вже може заощадити час, допомагаючи оновлювати списки покупок, складати електронні листи або навіть попрактикуватися перед майбутньою співбесідою.



Штучний інтелект відкриває потужні нові можливості, проте він також створює нові виклики. Парадоксально, використання великих мовних моделей, які краще інтерпретують природну мову та виконують складні завдання, часто означає, що прості завдання займають більше часу. І хоча генеративний штучний інтелект досить гнучкий, щоб виконувати широкий спектр завдань, іноді він може поводитися непередбачувано або надавати неточну інформацію.



Щоб розв'язати цю проблему, додано нові моделі, наприклад, Gemini 1.5 Flash, які є швидшими та надають якісніші відповіді. Протягом наступних місяців Google продовжить зосереджуватись на швидкості та якості та запустить глибшу інтеграцію з Google Home, Phone та Messages.

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