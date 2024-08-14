14 августа 2024 г., 15:39

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Міжнародний Форум BIT&BIS-2024 у місті Києві, або «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо КЦ. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо Кабелю. Навколо IP. Smart Building»

Дата: 19 вересня

Місто: Київ

Адреса: вул.Гетьмана, 6, Mercure Congress Centre

На зв'язку команда CIS Events Group Ukraine.

Стабільність – здатність системи функціонувати, і перебувати в рівновазі, попри зовнішні умови!

Попри війну, ми працюємо для підтримки економіки України та єднання ІТ-спільноти!

Раді сповістити Вас, що відкрита реєстрація на щорічну подію у галузі ІТ – Міжнародний Форум BIT&BIS-2024 у місті Києві, який відбудеться 19 вересня у Mercure Congress Centre.

Традиційно на вас чекають нові цікаві рішення від світових вендорів, українських компаній, зустрічі з провідними фахівцями галузі.

Золотий партнер форуму компанія CoreWin, яка займається розповсюдженням програмного забезпечення для комерційних та некомерційних організацій будь-яких масштабів. Важливо зазначити те, що підприємство працює не тільки в Україні, а і в багатьох державах закордоном.

Технологічний партнер заходу – Pitch Avatar. Це AI-платформа створена для того, щоб презентації спікерів та компаній досягали своїх цілей.

Інформаційні партнери: Спілка підприємців малих, середніх і приватизованих підприємств України, Комп'ютерний Огляд, HiTech.Expert.

Компанії, які візьмуть участь 19 вересня у Міжнародному Форумі «Навколо Хмари. Навколо Даних. Навколо IoT. Навколо Безпеки. Навколо IP. Smart Building» (або BIT&BIS-2024):

Світові вендори: Canon, ESET, QNAP, Western Digital, Sonic Wall, Google та інші;

Провідні хмарні провайдери: Ucloud, Hostpark, Адамант;

Українські компанії: АСБІС Україна, mcCloud та інші.

Для Вас прозвучать виступи ваших колег з відомих українських компаній, які поділяться досвідом роботи під час війни:

Януш Підвисоцький, керівник адміністрування інформаційних систем та інформаційної безпеки групи компаній НЕСС поділиться реальним досвідом у впровадженні штучного інтелекту в енергетичному секторі.

Вадим Литвинов, заступник Директора з Сервісів ІТ інфраструктури та підтримки користувачів Kernel Digital, який розповість про мультихмарну стратегію для великого агрохолдингу та DRP\IT BCP в компанії Kernel.

Також відвідувачів BIT&BIS-2024, крім ділової частини, чекає розіграш цінних призів та нетворкінг.

Увага! Кількість місць обмежена – поспішайте зайняти найкращі з них на «BIT&BIS-2024» Форум проводиться з дотриманням всіх санітарних норм та норм безпеки щодо повітряних тривог.

Все, що стосується BIT&BIS-2024 у Києві, можна знайти на офіційному сайті заходу.

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