Французький провайдер OVHcloud знижує цільовий показник зростання продажів

19 апреля 2023 г., 13:45

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Французький провайдер хмарних послуг OVHcloud у середу знизив прогноз зростання доходів на весь рік, посилаючись на макроекономічний контекст і затримки в деяких проектах, пише Reuters.





Компанія тепер бачить органічне зростання доходу на 13-14% у 2023 році, в порівнянні з попереднім прогнозом зростання в діапазоні 14-16%.





Новий прогноз доходів «включає… нещодавні зміни попиту, які в короткостроковій перспективі відображають затримку певних проектів міграції в хмару або розширення існуючих інфраструктур», - йдеться в повідомленні компанії.





Як вказує Reuters, хмарні компанії спостерігають ознаки уповільнення попиту і стикаються з більш високими витратами, зокрема, рахунками за електроенергію.





Аналітик Societe Generale Деррік Маркон (Derric Marcon) вказав на інтерв’ю цього місяця, в якому генеральний директор Amazon припустив подальше уповільнення темпів зростання AWS. Технологічні компанії, включаючи Amazon, звільняють співробітників, посилаючись на економічну невизначеність.





OVHcloud оновила цільовий показник рентабельності за скоригованим основним прибутком (EBITDA) на 2023 рік, прогнозуючи, що він буде вище 36%, проти попереднього прогнозу у 39%, що був опублікований торік.





Група також відзначила зростання витрат на персонал та на операційні потреби, зокрема, вплив вищих спотових цін на електроенергію в Німеччині.





OVHcloud заявила, що очікує, що витрати на електроенергію «нормалізуються» протягом наступних кількох кварталів, в той час як її підвищення цін набуде повного ефекту з четвертого кварталу 2023 фінансового року.





Компанія повідомила про дохід за півріччя в розмірі 439 мільйонів євро, що в цілому відповідає середньому очікуваному показнику в 437,3 мільйона, який був отриманий в ході опитування, проведеного компанією.

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