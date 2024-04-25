Coca-Cola купила у Microsoft хмарних сервісів на 1,1 млрд дол.

25 апреля 2024 г., 15:25

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Корпорація Microsoft і компанія Coca-Cola оголосили про п’ятирічне стратегічне партнерство на впровадження передових технологій, а також сприяння інноваціям і підвищенню продуктивності.



В рамках партнерства Coca-Cola взяла на себе зобов’язання інвестувати 1,1 мільярда доларів у хмарну платформу Microsoft Cloud та її можливості генерації штучного інтелекту.



Як зазначається, ця співпраця підкреслює постійну технологічну трансформацію Coca-Cola, що відбувається на основі Microsoft Cloud як глобальної стратегічної хмарної платформи та платформи штучного інтелекту.



У рамках партнерства компанії спільно експериментуватимуть із новими технологіями, такими як Azure OpenAI Service, щоб розробити інноваційні сценарії використання генеративного АІ в різних бізнес-функціях. Це включає тестування того, як Copilot для Microsoft 365 може допомогти підвищити продуктивність на робочому місці.



«Завдяки нашому довгостроковому партнерству ми досягли значного прогресу в прискоренні загальносистемної трансформації штучного інтелекту в компанії Coca-Cola та її мережі незалежних дистриб’юторів по всьому світу, - зазначив Джадсон Альтхофф (Judson Althoff), виконавчий віце-президент і комерційний директор корпорації Microsoft. - Ми пишаємося тим, що підтримуємо Coca-Cola, яка продовжує вступати в еру штучного інтелекту й покладається на такі рішення, як Azure OpenAI Service і Copilot для Microsoft 365, щоб впроваджувати інновації в усіх сферах свого бізнесу».



Coca-Cola перенесла всі свої програми на Microsoft Azure, а більшість великих незалежних партнерів з розливу напоїв наслідують її приклад. У компанії підкреслюють, що вона як піонер у впровадженні штучного інтелекту впроваджує інновації з генеративним АІ вже майже рік. Coca-Cola використовує Azure OpenAI Service, щоб переосмислити все - від маркетингу до виробництва, ланцюжка поставок і не тільки. Наразі компанія вивчає можливості використання цифрових асистентів на основі генеративного AI, щоб допомогти співробітникам покращити якість обслуговування клієнтів, оптимізувати операції, сприяти інноваціям, отримати конкурентну перевагу, підвищити ефективність і відкрити нові можливості для зростання.



«Ця нова угода ґрунтується на успішній стратегії партнерства Coca-Cola з Microsoft, демонструючи нашу відданість постійній цифровій трансформації, - наголосив Джон Мерфі (John Murphy), президент і фінансовий директор The Coca-Cola Company. - Наше партнерство з Microsoft зростало в геометричній прогресії: від угоди на суму 250 мільйонів доларів, про яку ми спочатку оголосили у 2020 році, до 1,1 мільярда доларів сьогодні».



Також зазначається, що угода відображає значний крок у просуванні цифрової трансформації Coca-Cola, спрямованої на надання розширеного доступу до хмарних платформ Microsoft і платформ штучного інтелекту. А також таких рішень, як Microsoft 365, Power BI, Dynamics 365, Defender і Fabric, для підвищення ефективності та масштабованості, одночасно сприяючи інноваціям у всій системі.



«Наше розширене партнерство з Microsoft є важливим наступним етапом на шляху Coca-Cola до цифрового підприємства, що спирається на новітні технології», - зазначив Нірадж Толмаре (Neeraj Tolmare), старший віце-президент і глобальний директор з інформаційних технологій The Coca-Cola Company.

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