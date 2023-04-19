Microsoft розробляє власний чип штучного інтелекту

19 апреля 2023 г., 14:35

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Reuters, посилаючись на видання The Information, пише, що Microsoft розробляє власний чіп під завдання штучного інтелекту з кодовою назвою "Athena».

Нова платформа повинна стати основою для роботи систем на базі штучного інтелекту, таких як ChatGPT.

Повідомляється, що компанія, яка раніше підтримала власника ChatGPT, компанію OpenAI, працює над чіпом з 2019 року, і він тестується невеликою групою співробітників Microsoft і OpenAI.

Згідно зі звітом, чипи будуть використовуватися для навчання моделей великих мов і підтримки висновків - і те, і інше необхідно генеративному АІ, такому як той, що використовується в ChatGPT, для обробки величезних обсягів даних, розпізнавання шаблонів і створення нових результатів, що імітують людську розмову.

Microsoft сподівається, що чип буде працювати краще, ніж те, що вона зараз купує в інших постачальників, це повинно заощадить їй час і гроші на дорогі розробки АІ, йдеться у звіті. Інші великі технологічні компанії, включаючи Amazon і Google, також створюють власні чіпи для АІ. Поки що на ринку таких рішень домінує Nvidia.

Як повідомляється, Microsoft очікує, що новий чип буде готовий дебютувати у 2024 році.

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