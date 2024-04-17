Oberig IT повідомляє про оновлення рішень SolarWinds для моніторингу гібридного цифрового простору

17 апреля 2024 г., 12:35

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Компанія SolarWinds, постачальник програмного забезпечення для спостереження та управління ІТ, вдосконалила свої рішення на базі SaaS та самостійного розміщення в локальних мережах, призначених для моніторингу складних розподілених середовищ з будь-якого місця. Засновані на штучному інтелекті вдосконалення дозволяють управляти локальними, гібридними або хмарними екосистемами з повним оглядом мереж, інфраструктури, баз даних, додатків, користувацького досвіду та безпеки через єдине інтегроване рішення, доступне як у локальній мережі, так і у хмарі.

Згідно з останнім дослідженням Gartner, до 2027 року 50% критично важливих додатків розташовуватимуться поза централізованими публічними хмарами. Завдяки перевіреним рішенням SolarWinds, заснованим на штучному інтелекті, організації можуть отримати повну, уніфіковану видимість всього технологічного стека, як через самостійне рішення, так і через SaaS-пропозицію, створену у хмарі.

У той час як міграція в хмару продовжує прискорюватися у всіх галузях, підприємства також визнають, що локальна інфраструктура в найближчому майбутньому залишиться критично важливою як для контролю витрат на хмару, так і для дотримання вимог до даних. SolarWinds дає підприємствам можливість інтегрувати локальні та хмарні екосистеми в єдину цілісну картину, що дозволяє покращити користувацький досвід та підвищити продуктивність шляхом випереджального виявлення проблем та прискореного їх вирішення.

Нові можливості рішень SolarWinds Observability включають вдосконалення, що забезпечують повну гібридну видимість у локальних та хмарних мережах. Сюди входять локальні та хмарні мережеві пристрої, віртуальні машини, гіпервізори, контейнери, Kubernetes та ресурси інфраструктури-як-сервісу.

SolarWinds також розширює можливості спостереження за базами даних світового класу, додаючи провідник запитів та візуальні плани пояснення. Крім того, розпізнавання образів та виявлення аномалій з підтримкою AIOps дозволяє отримати уявлення про корельовані попередження та події, що прискорює аналіз першопричин, дозволяючи ІТ-командам бути більш продуктивними в міру масштабування організації.

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