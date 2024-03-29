Scaleway запускає хмарні сервери RISC-V

29 марта 2024 г., 12:45

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RISC-V, відкрита архітектура набору інструкцій для центральних процесорів, може стати домінантною архітектурою у світі, де все більше країн прагнуть повернути собі суверенітет над виробництвом напівпровідників.



"Запуск серверів RISC-V - це конкретна і пряма заява компанії Scaleway про необхідність створення екосистеми, в якій технологічний суверенітет відкритий для всіх, починаючи з найнижчого рівня і вище. Ця смілива, далекоглядна ініціатива на ринку, що розвивається, відкриває нові перспективи для всіх гравців", - говорить Себастьєн Люттрінгер, директор з досліджень і розробок Scaleway. "Тепер Scaleway активно пропонує своїм клієнтам низку RISC-V-серверів. Ця ініціатива покликана стимулювати розробку додатків і сприяти появі європейських лідерів у виробництві мікропроцесорів. Перехід на RISC-V, більш енергоефективну технологію порівняно з наявними стандартами, також відкриває шлях до більш екологічних рішень для центрів обробки даних, тим самим зміцнюючи прихильність Scaleway принципам сталого розвитку".



Зазначається, Elastic Metal RV1, оснащений процесором T-HEAD TH1520 SoC, 16 ГБ оперативної пам'яті та 128 ГБ сховища за ціною 15,99 євро на місяць, доступний для будь-якого бюджету. Архітектура RISC-V, хоча і є новою і все ще оптимізується, вже забезпечує напрочуд високий рівень продуктивності завдяки сучасному і відкритому дизайну. Таким чином, вона вже являє собою гідну альтернативу таким усталеним архітектурам, як x86 і ARM.



"Ми раді першими запропонувати сервери RISC-V у хмарі, відкривши нашим клієнтам нові можливості для задоволення наростальних вимог до суверенітету, ефективності та стійкості. Ця інновація - ще один крок на шляху до нашого бачення незалежної та конкурентоспроможної європейської хмари", - додав Деміен Лукас, генеральний директор Scaleway.

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