Framework Laptop 16 другого покоління оснащено відеокартою NVIDIA GeForce RTX 5070

27 августа 2025 г., 15:35

0

Tweet

Компанія Framework оголосила про випуск нового ноутбука Framework Laptop 16, який тепер оснащений процесорами AMD Ryzen AI серії 300 та оновленою графічною картою NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU. Попереднє замовлення вже відкрито, ціна починається від $1499, перші постачання заплановано на листопад цього року. Нагадаємо, вперше Framework Laptop 16 було представлено у 2023 році як високопродуктивний 16-дюймовий ноутбук, що замінює настільний комп'ютер, який мав не тільки звичну ремонтопридатність і можливість оновлення, але й дві нові системи: повністю настроюваний ввід і можливість оновлення графіки поколіннями. Щодо останнього, особливо з огляду на те, що так багато інших брендів ноутбуків зазнали невдачі в цьому, ми знали, що єдиний спосіб довести можливість оновлення — це фактично надати оновлення. Зазначено, новий графічний модуль на базі NVIDIA є повністю сумісним з оригінальним Framework Laptop 16. Це означає, що будь-який поточний власник може придбати новий модуль і отримати графіку останнього покоління.



Графічний процесор GeForce RTX 5070 Laptop GPU оснащений новітньою архітектурою Blackwell від NVIDIA з 8 ГБ GDDR7 і забезпечує збільшення частоти кадрів в іграх на 30-40% порівняно з оригінальним графічним модулем Radeon RX 7700S. Також графічний процесор GeForce RTX 5070 Laptop GPU тепер підтримує виведення зображення та введення живлення через задній порт USB-C. Виробник також модернізував систему охолодження, перейшовши на теплопровідний матеріал Honeywell з фазовим переходом і повторно оптимізувавши геометрію лопатей вентилятора та контролер IC для зменшення шуму при підтримці 100 Вт постійної TGP. Дискретний графічний процесор у графічному модулі може надсилати сигнал відображення безпосередньо на внутрішній дисплей ноутбука через мультиплексор на материнській платі, була оновлена й панель 165 Гц 2560x1600 для підтримки NVIDIA G-SYNC. Графічний модуль Radeon RX 7700S залишається доступним як опція конфігурації з оновленою системою охолодження для всіх, хто віддає перевагу продуктам AMD, особливо завдяки зрілості їхніх драйверів з відкритим кодом для Linux.



Серед оновлень Framework Laptop 16 слід зазначити підтримку процесорів Ryzen AI 300 Series останнього покоління у варіантах 8-ядерного AMD Ryzen AI 7 350 та 12-ядерного AMD Ryzen AI 9 HX 370, обидва з постійним TDP 45 Вт. Обидва мають високопродуктивну інтегровану графіку, якщо є бажання використовувати Framework Laptop 16 з Expansion Bay Shell замість графічного модуля. Також оновлено дизайн материнської плати, щоб підтримувати чотири одночасні виходи дисплея через чотири задні слоти для розширювальних карт. Звичайно, збережена можливість оновлення пам'яті та сховища, з двома слотами DDR5-5600, що підтримують до 96 ГБ, і двома слотами M.2 для до 10 ТБ.



Щоб підтримати всю цю комбінацію графічного процесора, центрального процесора та продуктивності системи, Framework оголосила про свій новий стандартний адаптер живлення для Framework Laptop 16: компактний адаптер USB-C потужністю 240 Вт з надвисокою щільністю потужності, що підтримує специфікацію USB-PD 3.1.



В новому Laptop 16 використовується вебкамера 2-го покоління, яку вперше представили минулого року на Framework Laptop 13. Також оновлені модульні клавіатури двома способами. По-перше, була скоригована поведінка прошивки, щоб запобігти пробудженню системи, якщо клавіші натискаються при закритій кришці. Ця зміна також скоро з'явиться у вигляді оновлення прошивки для всіх поточних клавіатур Framework Laptop 16. По-друге, впроваджено новий дизайн клавіатури з Framework Laptop 12 і 13, що означає, що більшість варіантів клавіатури не мають логотип Windows для всіх користувачів Linux. Пропонується також один варіант клавіатури з логотипом Copilot, якщо це потрібно.



Окрім запуску нового Framework Laptop 16, оголошується зниження ціни на перше покоління, яка тепер починається від $1299. Залишилася обмежена кількість конфігурацій Ryzen 9, але продовжується виробництво версій Ryzen 7, які будуть доступні як більш дешевий варіант Framework Laptop 16.



Framework Laptop 16 доступний як у попередньо налаштованому вигляді з Windows 11, так і у вигляді DIY Edition, який можна зібрати самостійно, використовуючи власну пам'ять, накопичувач та операційну систему, включаючи Linux. Відкрито попереднє замовлення на системи, графічний модуль GeForce RTX 5070, материнські плати на базі Ryzen AI 300 Series та новий адаптер живлення 240 Вт.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6