Найлегший у світі ноутбук Fujitsu FMV UX-K3 оснащений Core Ultra 7

Звання найлегшого ноутбука у світі тепер належить моделі Fujitsu FMV UX-K3, яка, як повідомляється, задля досягнення своєї наднизької ваги пішла на мінімум компромісів, оскільки вона пропонує процесор Intel Core Ultra 7, 14-дюймовий дисплей та широкий вибір портів.



Fujitsu FMV UX-K3 має корпус, частково виготовлений із карбону та магнієво-літієвого сплаву. Завдяки цьому ноутбук важить 0,63 кг, а його товщина становить 17,7 мм. Це робить ноутбук рівно таким же легким, як торішній Dynabook Lifebook WU5/J3, тож він розділяє з ним титул найлегшого ноутбука у світі.



Найбільшим компромісом, на який довелося піти Fujitsu, ймовірно, є акумулятор. Його місткість становить лише 31 Вт⋅год, що дозволяє близько семи годин відтворення відео. Він заряджається через USB-C потужністю до 65 Вт, а комплектний адаптер живлення також надзвичайно легкий — 150 грамів.



Попри це, ноутбук має забезпечити гідну продуктивність завдяки процесору Intel Core Ultra 7 255U, який має два продуктивних ядра, загалом десять ефективних ядер та тактову частоту до 4,8 ГГц.



Решта специфікацій включає 16 ГБ оперативної пам’яті та SSD на 512 ГБ. Тим часом 14-дюймова IPS-панель має співвідношення сторін 16:10, роздільну здатність 1920x1200 та яскравість 400 ніт. Fujitsu також пропонує 1080p вебкамеру із захисною шторкою, Wi-Fi 7 та Bluetooth 5.4.



Крім того, ноутбук має універсальний набір портів, включаючи USB-C, два USB-A, HDMI, Ethernet, 3,5-мм роз’єм для навушників та пристрій для читання карт microSD.



Ультрабук Fujitsu FMV UX-K3 доступний у магазині FMV Store Japan за еквівалентом приблизно $1860.

