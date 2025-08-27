TrendForce: на глобальному ринку електромобілів лідерство утримує китайська BYD з 18,3%, у Tesla - 14%

27 августа 2025 г., 16:35

0

Tweet

Згідно з останнім дослідженням TrendForce, світові продажі автомобілів на нових джерелах енергії (NEV), включно з електромобілями (BEV), гібридами (PHEV) та автомобілями на водневих паливних елементах (FCV), у другому кварталі 2025 року сягнули 4,868 мільйона одиниць, продемонструвавши значне зростання на 30% порівняно з минулим роком. Якщо враховувати звичайні гібриди, загальні продажі електромобілів зросли до 6,456 мільйона одиниць, що склало 29% від загального обсягу світових продажів авто.





У сегменті чистих електромобілів (BEV) продажі зросли на 39%, досягнувши 3,28 мільйона одиниць. Лідерство серед BEV-брендів рішуче утримує китайська BYD з часткою ринку 18,3% та потужним зростанням продажів на 43% рік до року. Натомість Tesla, яка посідає друге місце, зафіксувала суттєве падіння продажів на 14% через зниження попиту на її ключових ринках, включаючи Китай, Північну Америку та Західну Європу. Серед інших гравців варто відзначити Geely та новачків Leapmotor і XPeng, які вперше подолали позначку 100 000 одиниць квартальних продажів. Особливої уваги заслуговують Xiaomi, що закріплюється на ринку, та Hyundai, яка завдяки державним стимулам у Південній Кореї, зафіксувала зростання на 41%.





Продажі плагін-гібридів (PHEV) зросли на 15% до 1,587 мільйона одиниць. Хоча BYD зберігає лідерство і в цьому сегменті, її частка ринку різко скоротилася з майже 40% до 28,9% через жорстку конкуренцію. Втрачену частку перехопили інші китайські бренди: Li Auto зросла на 11%, AITO піднялася на третє місце. Преміальний суббренд BYD Group — Denza — зафіксував стрибок продажів на 41%, але загальна перевага BYD Group все ще сильно залежить від її основних моделей, а не від нішевих брендів.





TrendForce прогнозує, що світові продажі NEV досягнуть 19,7 мільйона одиниць у 2025 році (21% зростання). Однак у 2026 році динаміка сповільниться до 14%. Це пов’язано зі зміною політики субсидування на ключових ринках: у Китаї очікується припинення цінових війн та закінчення терміну дії пільг на податок на купівлю NEV, а у США закінчення субсидій OBBBA для електромобілів 30 вересня може негативно позначитися на галузі.

Supermicro X14 Hyper — продуктивна платформа на базі Intel Xeon 6