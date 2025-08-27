 
`

AI-помічник Gemini від Google отримав нову модель генерації та редагування зображень

27 августа 2025 г., 14:35
AI-помічник Gemini від Google отримав нову модель генерації та редагування зображень

У додатку Gemini з’являється нова модель генерації та редагування зображень від Google DeepMind. Особлива увага розробників сфокусована на збереженні подібності персонажа від одного зображення до іншого. От і останнє оновлення розроблене для того, щоб друзі, родина і навіть домашні улюбленці завжди виглядали автентично. Ви можете приміряти зачіску у стилі 60-х або одягнути пачку на свого чихуахуа – модель збереже їхню справжню подобу.

Просто надайте Gemini фотографію для роботи та скажіть, що ви хочете змінити. Gemini дає змогу об’єднувати фотографії, щоб помістити себе на знімок із вашим улюбленцем, змінити фон кімнати, щоб переглянути, як будуть виглядати нові шпалери, або розмістити себе в будь-якій точці світу, яку ви можете уявити – і все це, зберігаючи вашу подобу. Після завершення ви можете завантажити відредаговане зображення назад у Gemini, щоб перетворити ваше нове фото на веселе відео.

Оновлені функції редагування зображень у додатку Gemini вже можна спробувати. Усі зображення, створені або відредаговані в додатку Gemini, містять видимий водяний знак, а також невидимий цифровий водяний знак SynthID, щоб чітко показати, що вони згенеровані штучним інтелектом.

