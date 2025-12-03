GEEKOM GeekBook X14 Pro — перший у світі повністю металевий ультралегкий ноутбук

3 декабря 2025 г., 16:35

Компанія GEEKOM офіційно оголосила про майбутній запуск своєї серії ноутбуків GeekBook X, запланований на середину грудня 2025 року. Нова лінійка, розроблена для балансу портативності та продуктивності, має на меті підвищити ефективність роботи, творчих процесів та щоденних розваг. Лідером серії є GeekBook X14 Pro, який встановлює новий стандарт як найлегший Windows-ноутбук у своєму класі, переосмислюючи стандарти мобільних обчислень та професійної ефективності.





Серія GeekBook X включає дві моделі: X14 Pro та X16 Pro. Обидві розроблені для високопродуктивних обчислень та безперебійної роботи, оснащені останніми процесорами Intel Ultra для прискореної багатозадачності; дисплеєм із високою частотою оновлення 120 Гц, що забезпечує надзвичайно плавне зображення; гладким, приємним на дотик, повністю металевим корпусом, що поєднує легкість, довговічність та преміальну естетику.





Корпус GeekBook X14 Pro виготовлений з легкого магнієвого сплаву з м'яким покриттям.



Модель важить близько 1 кг, що робить її найлегшим Windows-ноутбуком у своїй категорії. Її витончений профіль становить 16,9 мм у найтоншій точці.



До складу входить 14-дюймовий OLED-дисплей із роздільною здатністю 2.8K та підтримкою частоти оновлення 120 Гц.



Для новинки заявлена автономність до 16 годин роботи від батареї.



Ноутбук працює на базі топового чіпа Intel Core Ultra 9 185H, що забезпечує надійну продуктивність, ідеальну для бізнес-професіоналів, творців контенту та користувачів, які шукають потужний, але зручний для подорожей пристрій.

